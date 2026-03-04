ROUNDUP: Pentagon untersucht Angriff auf Schule im Iran

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach Berichten über einen Angriff auf eine Mädchenschule im Süden des Irans eine Untersuchung angekündigt. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir das untersuchen", sagte Hegseth bei einer Pressekonferenz zur US-Militäroperation gegen den Iran. "Wir greifen natürlich niemals zivile Ziele an."

Der Minister äußerte sich damit zu Medienberichten über einen Angriff auf eine Schule am Samstag. Nach iranischen Angaben waren mindestens 168 Schülerinnen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren, 26 Lehrerinnen sowie vier Eltern ums Leben gekommen. Die Schule soll laut einer Recherche der britischen Zeitung "Guardian" nahe einer Anlage der Revolutionsgarden liegen. Weitere Details zu möglichen Verantwortlichen oder zur eingesetzten Munition nannte Hegseth nicht.

Hegseth kritisierte zugleich die Berichterstattung über solche Vorfälle. Alles laufe erfolgreich und zielgerichtet ab, "aber wenn ein paar Drohnen durchkommen oder tragische Dinge passieren, ist das eine Schlagzeile auf Seite eins", sagte er mit Blick auf Iran.

Die USA führen seit mehreren Tagen Luftangriffe gegen Ziele im Iran durch. Ziel der Operation sei es nach Angaben der Regierung, Irans Raketen- und Drohnenkapazitäten sowie militärische Infrastruktur zu zerstören./hae/DP/jha