ROUNDUP/Reparaturen beendet: Bahnstrecke Leipzig-Erfurt wieder frei

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SCHKOPAU (dpa-AFX) - Auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Erfurt sind die Reparaturen nach einem Kabeldiebstahl beendet. Die Züge fahren wieder planmäßig, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend mitteilte.

Auf der Strecke war es in Sachsen-Anhalt zu Einschränkungen im Regional- und vor allem Fernverkehr gekommen. ICE und IC wurden vor allem über Naumburg umgeleitet, was zu Verspätungen führte. Vereinzelt mussten auch Züge der "Sprinter"-Linien 15 und 29 ausfallen.

Die Signalstörung gab es nach Angaben der Bahn an den Standorten Dörstewitz in der Gemeinde Schkopau im Saalekreis sowie im Ortsteil Saubach von Finneland im Burgenlandkreis./elb/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Index-Monitor
Lufthansa vor Rückkehr in den Dax - Zalando gefährdetheute, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa vor Rückkehr in den Dax - Zalando gefährdet
Naher Osten
Tui plant Rückholung von Urlauberngestern, 14:29 Uhr · dpa-AFX
Tui plant Rückholung von Urlaubern
Verunsicherung an den Finanz- und Rohstoffmärkten
Iran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragt02. März · dpa-AFX
Iran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News