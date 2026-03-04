Schweizer Gericht bestätigt Freispruch für Credit Suisse in Geldwäsche-Prozess

Zürich, ⁠04. Mrz (Reuters) - Das Schweizer Bundesstrafgericht hat den Freispruch für die inzwischen zur UBS gehörende Großbank Credit Suisse (CS) in einem Strafverfahren rund um eine bulgarische Drogenbande ‌bestätigt.

Die Berufungskammer wies Angaben vom Mittwoch zufolge die Berufung der Bundesanwaltschaft in dem Geldwäscheverfahren ab. ⁠Die ⁠UBS begrüßte das Urteil. Gleichzeitig vertrat das Institut die Einschätzung, dass das Verfahren gegen die UBS hätte eingestellt werden müssen, da eine strafrechtliche Verantwortung nach einer Fusion nicht auf ‌den Rechtsnachfolger übergehen könne. Das ‌Urteil der Kammer ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden.

2022 war das Bundesstrafgericht zum Schluss ⁠gekommen, dass es bei der Credit Suisse zu ‌Mängeln gekommen sei, die ⁠einer inzwischen verstorbenen Mitarbeiterin Geldwäsche für die kriminelle Organisation ermöglicht habe. Die Kundenberaterin starb 2023. Angesichts ihres Todes sei es nicht ‌möglich gewesen, die ⁠der Bank vorgeworfene Gesetzesverletzung ⁠zu prüfen, ohne die Unschuldsvermutung der Verstorbenen zu verletzen. Aus diesem Grund war die Credit-Suisse-Nachfolgerin UBS im Berufungsprozess vom November 2024 freigesprochen worden. Diesen Entscheid focht die Bundesanwaltschaft 2025 an.

