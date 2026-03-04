Silber legt Basis für neue Aufwärtswelle!

Werbung

Nach dem konzertierten Angriff der USA und Israel auf den Iran dürfte Silber als Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten weiter in den Fokus der Investoren rücken. Auch technisch präsentiert sich Silber unserer Einschätzung nach in einer starken Verfassung, zumal Rücksetzer nach dem erfolgreichen Test des Supports im Bereich oberhalb der Marke von 70 USD mit Käufen beantwortet wurden, sollte Silber seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Die Lage – US-Angriff auf den Iran lässt Lage im Nahen Osten eskalieren!

Silber rückt aktuell vor allem aufgrund der weiterhin angespannten geopolitischen Gemengelage erneut in den Fokus der Investoren. Nachdem die informellen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine einvernehmliche Einigung im Streit über das Atomprogramm des Iran gescheitert waren, eskaliert die Lage im Nahen Osten nach dem konzertierten Angriff der USA und Israel auf den Iran am vergangenen Wochenende. Nachdem die USA und Israel ihre Angriffe auf iranische Stellungen in den vergangenen Tagen weiter intensiviert hatten, antwortete das Mullah-Regime mit Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte in der Region, wobei neben Israel auch Anrainerstaaten wie Kuwait, Saudi-Arabien, Dubai, die VAE und Bahrain von Drohnenangriffen aus dem Iran betroffen waren. Mit der mittlerweile von beiden Seiten bestätigten Tötung des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei und der Blockade der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Transitrouten für den Transport von Rohöl, durch den Iran, hat sich die Lage weiter verschärft, wobei sich die Kampfhandlungen aktuell mit unverminderter Härte fortsetzen. Damit dürfte Silber angesichts der weiter eskalierenden Lage im Nahen Osten von seinem Nimbus als „Krisenwährung“ profitieren.

Die Perspektive: Silber als Krisenwährung weiter gefragt – ETF-Nachfrage bleibt weiter hoch!

Laut einer Erhebung von Standard & Poors (S&P) verzeichneten Silber ETFs aufgrund der zuletzt gesehenen hohen Volatilität bei Silber zu Jahresbeginn 2026 weltweit Nettomittel-Abflüsse von rund 3 Mrd. USD, nachdem die Silberpreise Anfang Februar von ihren Höchstständen bei knapp 120 USD/Feinunze auf 70 USD korrigiert hatten. Angesichts der sich zuletzt weiter zuspitzenden Lage im Nahen Osten dürfte die Investment-Nachfrage bei Silber wieder deutlich anziehen. Vor allem in China und Emerging Markets wie Indien steht Silber auch bei institutionellen Investoren hoch im Kurs. So wurde Silber an der Börse in Shanghai im Februar mit einem Aufschlag von rund 10 USD je Feinunze gehandelt, während die Nettomittelzuflüsse bei Silber ETFs in Indien laut jüngst veröffentlichten Daten Ende Januar im Vorjahresvergleich um 139% auf umgerechnet rund 1,1 Mrd. USD angezogen hatten.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen fester. Nachdem Anfang Februar Rücksetzer im Bereich der Marke von 70 USD mit Käufen beantwortet wurden, setzte Silber seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fort und dehnte seine Aufwärtsbewegung nach dem Überwinden der Marke von 80 USD weiter aus. Kurzfristig ist Silber nach dem dynamischen Kursanstieg der vergangenen Wochen überkauft, wobei zuletzt Kursavancen im Bereich des oberen Bollinger-Bands abverkauft wurden. Gelingt es Silber, die Marke von 90 USD auf Schlusskursbasis nach Abschluss der Konsolidierung über die Preis- bzw. die Zeitachse nachhaltig zu überwinden, sollte sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung beim Silberpreis weiter fortsetzen. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 75 USD nachzuziehen.

Stand: 03.03.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion