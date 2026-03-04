SPD und CDU schmieden Koalition in Brandenburg

Berlin, ⁠04. Mrz (Reuters) - Die SPD und CDU haben sechs Wochen nach dem Scheitern der Regierung von SPD und BSW eine neue Koalition geschmiedet.

Beide Parteien präsentierten ‌am Mittwoch einen Koalitionsvertrag, der auch umfangreiche Sparvorgaben vorsieht. Auf der anderen Seite sollen ⁠mehr Stellen ⁠für Polizisten und für Lehrer geschaffen werden. Ministerpräsident und SPD-Chef Dietmar Woidke sprach von sehr harten Verhandlungen. Es werde schwer in der Koalition. "Aber ich bin fest davon ‌überzeugt, dass es gelingen kann." ‌CDU-Landeschef Jan Redmann sagte, man gehe an die Aufgabe mit Demut heran. "Man wolle, dass die ⁠politische Mitte wieder stärker wird."

Die CDU soll drei ‌Ministerien erhalten und Redmann ⁠das Innenministerium übernehmen. Die SPD bleibt wie schon bei der Koalition von SPD bei sechs Ressorts. Im März sollen ‌Landesparteitage den Vertrag ⁠billigen.

Die erste Koalition aus SPD ⁠und BSW in Deutschland war schon 2025 in schweres Fahrwasser geraten. Mehrfach hatten BSW-Abgeordnete Projekte der SPD nicht mitgetragen. Zudem gab es Streit innerhalb des BSW, wo mehrere Abgeordnete die Fraktion verließen.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)