Stiftung: Mehr als 1.000 Todesopfer im Iran

dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Angriffen mindestens 1.045 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien sowohl Zivilisten als auch Militärangehörige, berichteten iranische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die staatliche Stiftung für Märtyrer und Veteranen.

Bei der Organisation handelt es sich um eine staatlich finanzierte Stiftung, die seit ihrer Gründung Familien von im Krieg getöteten Menschen sowie Kriegsversehrten finanzielle und institutionelle Unterstützung gewährt. Sie veröffentlicht in Kriegszeiten auch Daten über Opfer./arb/DP/stk

