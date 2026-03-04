TAGESVORSCHAU: Termine am 4. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen 07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen 07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen 10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen 22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis DEU: ISS Stoxx, Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft. TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26 06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26 11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26 10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi