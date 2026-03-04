TAGESVORSCHAU: Termine am 5. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall) 07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Prada, Jahreszahlen NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.) 10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen. 11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M. DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

