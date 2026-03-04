Trading-Chance Blackrock: Neuausrichtung gelungen

Was macht BlackRock?

BlackRock ist ein global agierendes Investmentmanagement-Unternehmen und in den Bereichen Asset Management, Risk Management und Advisory Services tätig. Im Segment Asset Management bietet das Unternehmen eine breite Palette von Investmentlösungen und Finanzprodukten an, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Portfolios, alternative Investmentstrategien und Geldmarktprodukte. Diese Dienstleistungen richten sich an institutionelle und private Anleger weltweit. BlackRock ist auch im Bereich Risk Management aktiv, wo es Werkzeuge und Analysen für das Risikomanagement bereitstellt. Diese Dienste helfen Kunden, die Risiken ihrer Investments zu verstehen und zu managen. Dazu gehört die Verwendung von Aladdin, einer proprietären Risikomanagement-Plattform. Darüber hinaus bietet BlackRock Advisory Services für institutionelle Anleger an, die strategische Beratung und Lösungen in den Bereichen Investment, Risiko und Liquidität umfassen. Diese Beratungsdienstleistungen unterstützen Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Investmentstrategien.

Fundamentale Analyse der Aktie

Die Analyse von BlackRock zum aktuellen Zeitpunkt zeigt ein Unternehmen, das seine Vormachtstellung durch massive Skalierung und eine gezielte Neuausrichtung auf margenstarke Segmente gefestigt hat. Während die schiere Größe oft als Trägheitsrisiko gilt, belegen die Zahlen von 2025 das Gegenteil.

1. Analyse der Geschäftszahlen 2025

BlackRock hat das Geschäftsjahr 2025 mit historischen Höchstwerten abgeschlossen. Das verwaltete Vermögen (AUM) erreichte die Marke von 14 Billionen US-Dollar, angetrieben durch Rekord-Nettozuflüsse von fast 700 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr.

· Umsatzwachstum: Der Jahresumsatz stieg um ca. 19 % auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Besonders hervorzuheben ist das vierte Quartal, in dem der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 23 % zulegte.

· Profitabilität: Die operative Marge (bereinigt) weitete sich auf beeindruckende 44,1 % bis 45 % aus. Dies ist bemerkenswert, da der Branchendurchschnitt durch den anhaltenden Gebührendruck bei Standard-ETFs eher belastet wird.

· Technologie-Sparte: Die Einnahmen aus Aladdin und anderen Technologie-Services stiegen um 24 % auf 2,0 Milliarden US-Dollar. Inklusive der Übernahme von Preqin wuchs der jährliche Vertragswert (ACV) sogar um 31 %.

2. Strategischer Shift: Von ETFs zu "Alternatives"

Ein zentraler Aspekt der aktuellen Zahlen ist die Veränderung der Einnahmequellen. BlackRock ist nicht mehr nur der "König der Indexfonds".

· Private Markets: Durch Akquisitionen wie Global Infrastructure Partners (GIP) und HPS Investment Partners hat sich BlackRock tief im Bereich Infrastruktur und Private Credit positioniert.

· Margen-Hebel: Während klassische ETFs oft nur minimale Gebühren abwerfen, liegen die Margen im Bereich alternative Investments und Private Equity deutlich höher. Dies erklärt, warum der Gewinn trotz des harten Wettbewerbs im ETF-Markt überproportional wachsen konnte.

3. Die Wettbewerbssituation: Die "Big Three" und darüber hinaus

BlackRock behauptet sich in einem Umfeld, das von drei großen Dynamiken geprägt ist:

Die Dominanz der "Big Three"

Zusammen mit Vanguard und State Street kontrolliert BlackRock einen signifikanten Teil des globalen Kapitals.

· Vanguard bleibt der schärfste Rivale im Bereich passiver Investments für Privatanleger, verzichtet jedoch weitgehend auf das Technologie-Geschäft (Aladdin), was BlackRock einen strukturellen Vorteil bei institutionellen Kunden verschafft.

· State Street fokussiert sich stark auf die Verwahrung und spezialisierte ETFs, erreicht aber nicht die vertikale Integration von BlackRock.

Neue Angreifer und Gebührenkrieg

Kleinere, spezialisierte Anbieter und aktiv gemanagte ETFs (z. B. von JPMorgan oder Dimensional) gewinnen Marktanteile. BlackRock reagiert darauf mit einer aggressiven Hybrid-Strategie: extrem günstige Kern-ETFs zur Volumensicherung und hochpreisige Spezialprodukte (Themen-ETFs, Krypto-Produkte wie der IBIT Bitcoin-ETF) zur Gewinnmaximierung.

Das "Aladdin"-Ökosystem als Burggraben

Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist, dass viele Konkurrenten selbst die Risikomanagement-Software Aladdin nutzen. Dies schafft eine Abhängigkeit der Branche von BlackRock, die weit über das reine Asset Management hinausgeht.

Zwischenfazit

BlackRock hat sich 2025 erfolgreich transformiert. Das Unternehmen nutzt seine Größe nicht nur zur Kostensenkung, sondern als Hebel, um in die lukrativsten Bereiche des Finanzsystems vorzudringen (Infrastruktur, private Kredite und Krypto). Die größte Herausforderung bleibt die politische Dimension: Die schiere Macht des Konzerns führt weltweit zu verstärkter regulatorischer Beobachtung und Debatten über den Einfluss der "Big Three" auf die Corporate Governance.

Chart-Analyse: Konsolidierung vor dem Ende?

Hier haben wir es einerseits mit einer dynamischen Trendaktie zu tun, andererseits mit einem schwankungsfreudigen Papier, das uns bei scharfen Rücksetzern wiederholt Einstiegs-Chancen bietet. Derzeit läuft eine Konsolidierung, nachdem der Kurs zwischen April und Oktober 2025 um mehr als 50 Prozent gen Norden und auf ein neues Allzeithoch geschossen war. Das ehemalige Hoch bei 973 Dollar fungiert als Unterstützung und könnte für einen Limit-Einstieg ausgezeichnet taugen. Als Widerstand haben wir nur das Allzeithoch bei 1219 US-Dollar. Es kann als prozyklischer Trigger genutzt werden. Langfristig sind aus charttechnischer Perspektive weiter steigende Notierungen wahrscheinlich. Der Trend ist absolut intakt und alte Hochs wurden immer wieder präzise via Pullback getestet und bestätigt. Wer einen solchen Pullback nutzen möchte, wartet ab, bis der Kurs auf etwa 973-980 Dollar zurückgekommen ist.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Marktstellung, die gelungene Neuausrichtung und der Chart ergeben bei dieser Aktie ein stimmiges Bild. Damit ergibt sich für Blackrock eine langfristige Investment-Chance auf der langen Seite. Auch bei diesem Engagement kann es sinnvoll sein, sich in mehreren Tranchen über einen gewissen Zeitraum einzukaufen. Wir stellen nachfolgend ein hierfür geeignetes Produkt des Emittenten UniCredit vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Blackrock

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 912,836 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1053 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 7,56. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UG5N8J.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1219 USD

Unterstützungen: 973 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Blackrock

Basiswert Blackrock WKN UG5N8J ISIN DE000UG5N8J3 Basispreis 912,836 USD K.O.-Schwelle 912,836 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 7,56 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

