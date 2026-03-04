Lkw-Bauer Traton stellt sich auch 2026 auf "Achterbahnfahrt" ein

Berlin, 04. Mrz (Reuters) - ⁠Die Zölle von US-Präsident Donald Trump, ungünstige Wechselkurse und jetzt noch der Krieg im Iran: Der Nutzfahrzeughersteller Traton stellt sich auf schwierige Geschäfte im laufenden Jahr ein. "Es wird wieder eine Achterbahnfahrt", sagte Traton-Chef Christian Levin am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Noch sei es zu früh, um die Auswirkungen des Irankriegs zu beurteilen. Die Region selbst spiele für Traton kaum eine Rolle. Entscheidender seien ‌eher die Reaktionen am Devisen- und Aktienmarkt. "Wir müssen darauf achten, was mit den Zinsen passiert, die für unsere Kunden entscheidend sind."

Für das Gesamtjahr sagt die Volkswagen-Tochter einen Absatz voraus, der zwischen minus fünf und plus sieben Prozent ⁠über dem Niveau ⁠von 2025 liegt. Auch der Umsatz dürfte sich in dieser Spanne bewegen. Zusatzkosten durch Zölle sollen über Einsparungen so gut wie möglich ausgeglichen werden. Allerdings dürfte sich das erst im Jahresverlauf bemerkbar machen. Bei der Gewinnmarge rechnet Traton mit einem Wert zwischen 5,3 und 7,3 Prozent. 2025 lag dieser Wert bei 6,3 Prozent.

Die Traton-Aktie rutschte zunächst um bis zu 5,8 Prozent ab, holte einen großen Teil der Verluste später aber wieder auf und drehte am Vormittag ins Plus. Fabio ‌Hölscher, Analyst bei Warburg Research, verwies auf die Schwierigkeiten, das US-Geschäft angesichts ‌der sich bewegenden Handelsbarrieren in den USA wieder profitabel zu machen. Bernstein-Experte Harry Martin sagte zudem, dass Traton seine Gewinnaussichten für das laufende Jahr niedriger einschätze als viele Analysten.

Insgesamt brach der Gewinn 2025 auf 2,8 Milliarden Euro von 4,4 Milliarden Euro ein, der ⁠Umsatz schrumpfte um sieben Prozent auf 44,1 Milliarden Euro. Das bekommen die Aktionäre zu spüren. Die Dividende soll nun auf 93 ‌Cent je Aktie sinken, nach 1,70 Euro im Vorjahr.

UNSICHERHEIT NACH ⁠ZOLLURTEIL NOCH GESTIEGEN

Die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der USA zu einigen Zöllen habe die Unsicherheit für das US-Geschäft eher noch erhöht, sagte Levin. Zwar seien Nutzfahrzeughersteller nicht unmittelbar von dem Urteil betroffen, weil sich die Zölle für sie auf eine andere Gesetzesgrundlage beriefen. Allerdings sei für Traton unklar, was das Urteil für ‌die Lieferung von Vorprodukten und Teilen bedeute. Erschwerend komme dazu, ⁠dass auch beim Zoll in den USA Unklarheit herrsche, ⁠was genau gelte. "Manchmal gibt es schlicht niemanden, den man fragen kann." US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Urteil, wonach einige Zölle unrechtmäßig seien, neue Abgaben verhängt.

Traton ist auf dem US-Markt mit der Marke International vertreten. Das Unternehmen produziert seine Fahrzeuge sowohl in den USA als auch in Mexiko. 2025 brach die Rendite bei International auf nur noch 0,1 Prozent ein. Levin sagte, dabei spielte auch eine Rolle, dass die Zölle nicht vollständig an die Kunden weitergegeben worden seien. Besser sehe es dagegen in Europa aus, wo Traton mit den Marken Scania und MAN vertreten ist. 2025 legte der Auftragseingang hier um fast ein Drittel zu, getrieben vom steigenden Ersatzbedarf der Kunden wegen alternder Fahrzeuge ⁠und hoher Nutzung. Auch in den ersten Wochen des laufenden Jahres sei es hier gut gelaufen, sagte Levin.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)