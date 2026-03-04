Türkei bestellt iranischen Botschafter ein

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei hat nach dem Abfangen einer iranischen Rakete im türkischen Luftraum den iranischen Botschafter einbestellt. Er sei in das Außenministerium in Ankara einbestellt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihm sei sowohl die Reaktion als auch die Besorgnis der Türkei mitgeteilt worden. Außerdem habe der türkische Außenminister Hakan Fidan mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi telefoniert und darauf hingewiesen, Schritte zu meiden, die zur Eskalation der Konflikte führen könnten./mee/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News