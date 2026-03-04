Umfrage: Ingenieure sehen Weiterbildungsbedarf - vor allem wegen KI

Berlin, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Die deutschen Ingenieure sehen vor allem durch den Boom von Künstlicher Intelligenz steigenden Weiterbildungsbedarf. Rund 80 Prozent geben alters- und branchenunabhängig an, ihre Kompetenzen in den kommenden drei Jahren ‌erweitern zu müssen, um beruflich erfolgreich zu bleiben. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Vereins Deutscher ⁠Ingenieure (VDI) unter ⁠knapp 1400 Teilnehmern hervor. "Künstliche Intelligenz wird dabei als wichtigste technologische Schlüsselkompetenz mit hohem Weiterbildungsbedarf genannt", hieß es dazu.

87 Prozent nennen den technologischen Fortschritt im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung (87 Prozent) als Grund für den zunehmenden Bedarf an Fortbildung. ‌Dahinter folgen Wettbewerbsdruck (57 Prozent) sowie regulatorische ‌Anforderungen (41 Prozent). 71 Prozent der Ingenieure zeigen ein hohes oder sehr hohes Interesse an entsprechenden Weiterbildungsangeboten.

"Kompetenzerweiterung ist keine individuelle Kür mehr, ⁠sondern eine strukturelle Voraussetzung beruflicher Anschlussfähigkeit", sagte VDI-Direktor Adrian Willig. "Wenn ‌wir erfahrene Fachkräfte entlassen, statt ⁠sie weiterzuqualifizieren, verlieren wir Know-how und Wettbewerbsfähigkeit zugleich."

Dem Verband zufolge werden in den kommenden zehn Jahren rund 315.000 Ingenieur- und IT-Fachkräfte altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden. ‌Gleichzeitig seien aktuell mehr als ⁠100.000 Stellen in diesem Bereich ⁠unbesetzt. Geplante Investitionen erhöhten den Bedarf zusätzlich, etwa in Infrastruktur, Verteidigung und Zukunftstechnologien.

Ohne eine breit angelegte Qualifizierungsoffensive werde Deutschland seine Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit nicht sichern können. "Qualifizierung und Re-Skilling entscheiden darüber, ob technologischer Fortschritt bei uns entsteht - oder anderswo", sagte VDI-Experte Willig. "Wenn wir unseren Anspruch als führender Technologiestandort ernst nehmen, müssen wir jetzt die strukturellen Voraussetzungen ⁠für kontinuierlichen Kompetenzaufbau schaffen."

