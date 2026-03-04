UN-Kommission rügt Angriffe von Israel und USA auf Iran

GENF (dpa-AFX) - Eine UN-Untersuchungskommission hat die Angriffe Israels und der USA auf den Iran verurteilt. Die Angriffe verstießen gegen die UN-Charta, die den Einsatz von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Landes verbiete, teilten die Kommission unter dem Vorsitz der Juristin Sara Hossain aus Bangladesch in Genf mit. Die UN-Charta gilt als Art Verfassung der Weltgemeinschaft mit gemeinsamen Prinzipien.

Die Kommission sei ebenfalls besorgt über die iranischen Vergeltungsschläge in der Region, teilte sie mit. Es handelt sich bei der Kommission um unabhängige Expertinnen und Experten, die der UN-Menschenrechtsrat 2022 eingesetzt hat, um Menschenrechtsverletzungen im Iran zu untersuchen.

"Die iranische Bevölkerung ist nun gefangen zwischen einer großangelegten Militäraktion, die Wochen oder Monate dauern könnte, und einer Regierung, die seit langem für schwere Menschenrechtsverletzungen bekannt ist", teilte die Kommission mit./oe/DP/stw