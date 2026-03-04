Budapest, ⁠04. Mrz (Reuters) - Knapp sechs Wochen vor der Parlamentswahl in Ungarn hält die pro-europäische Partei Tisza in Umfragen ihren Vorsprung vor der Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident ‌Viktor Orban. Die rechtsradikale Partei Mi Hazank (Unsere Heimat) könnte demnach die Fünf-Prozent-Hürde überwinden und damit als ⁠dritte ⁠Partei ins Parlament in Budapest einziehen.

In einer am Mittwoch von der Zeitung "Nepszava" veröffentlichten Erhebung des Instituts Publicus kommen die von dem Politiker Peter Magyar geführte Tisza auf 47 Prozent und ‌Fidesz auf 39 Prozent. Das ist ‌jeweils ein Prozentpunkt weniger als bei einer Umfrage im Januar. Mi Hazank erreichte sechs Prozent und ⁠legte damit einen Punkt zu.

In einer bereits am Dienstag ‌auf der Nachrichtenseite 24.hu ⁠veröffentlichten Umfrage des Instituts Zavecz erreichte Tisza 50 Prozent Zustimmung und legte damit seit Januar zwei Punkte zu. Fidesz hingegen kam ‌auf 38 Prozent und ⁠schnitt damit einen Punkt ⁠schwächer ab als im Januar. Mi Hazank legte zwei Punkte auf sieben Prozent zu.

Den Zahlen zugrunde liegen jeweils diejenigen Befragten, die angaben, ihre Wahlentscheidung stehe bereits fest. Die Parlamentswahl findet am 12. April statt.

