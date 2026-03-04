US-Militär: Liegen bei Iran-Einsatz vor Zeitplan

- von Jana Choukeir ⁠und Pesha Magid

Dubai/Jerusalem, 04. Mrz (Reuters) - Die Streitkräfte der USA und Israels haben ihre Angriffe auf den Iran massiv ausgeweitet. Dabei kommen die US-Streitkräfte am Mittwoch nach eigenen Angaben bei der Zerstörung iranischer Abwehrstellungen schneller voran als geplant. Die Führung in Teheran verschärfte den Konflikt ihrerseits mit der fortgesetzten Blockade der vor allem für den Ölhandel besonders wichtigen Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit Golf von Oman verbindet.

Der für den Einsatz zuständige US-Admiral Brad Cooper erklärte, die amerikanischen ‌Streitkräfte kämen gut voran. "Vereinfacht gesagt konzentrieren wir uns darauf, Ziele abzuschießen, die uns abschießen können", sagte er in einer Videoansprache. Nach US-Angaben sind 50.000 Soldaten, 200 Jets und zwei Flugzeugträger im Einsatz, weitere Verstärkung sei unterwegs. Die iranische Luftabwehr sei stark geschwächt, die iranische Marine habe nach ⁠der Versenkung von 17 ⁠Schiffen keine operativen Einheiten mehr in den strategisch wichtigen Gewässern. Insgesamt seien mehr als 2000 Ziele getroffen worden. Israels Militär teilte mit, eine "große Welle" von Angriffen auf Raketenabschussrampen und Kommandozentralen gestartet zu haben.

Der Iran setzte seine Vergeltungsschläge gegen Israel und Ziele am Golf fort. Gleichzeitig kündigte die Führung in Teheran an, einen Nachfolger für das geistliche Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei zu bestimmen, der am Samstag bei den ersten Angriffen getötet worden war. Für Mittwochabend war eine Zeremonie in Teheran für Chamenei geplant. Die Feierlichkeiten sollten um 19.30 Uhr europäischer Zeit auf der Imam-Chomeini-Gebetsstätte beginnen und drei Tage andauern, wie ‌die staatlichen Medien meldeten.

"SCHRECKLICHES, TERRORISTISCHES REGIME"

Nach jüngsten iranischen Angaben stieg die Zahl der Todesopfer auf ‌787. Darunter seien 165 Mädchen, die bei der Bombardierung einer Schule ums Leben gekommen seien. Die Hauptstadt Teheran gleicht Berichten zufolge einer Geisterstadt. "Welt, seht ihr das? Sie töten uns. Hört unsere Stimme", sagte die Einwohnerin Firuzeh Seraj unter Tränen.

Trump verteidigte den Angriff als notwendig, da er das "Gefühl" gehabt habe, Teheran würde nach dem Scheitern der ⁠Atomgespräche angreifen. International stößt das Vorgehen auf gemischte Reaktionen. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte nach einem Gespräch mit Trump am Dienstag in Washington, der Plan für ‌einen politischen Wandel im Iran sei nicht ohne Risiko. Gleichwohl unterstütze er das ⁠Ziel, ein "schreckliches, terroristisches Regime" zu stürzen. Allerdings sehe er bislang keine Strategie für die zukünftige zivile Führung, sagte Merz nach einem nicht-öffentlichen Treffen mit dem US-Präsidenten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte zwar die Entsendung eines Flugzeugträgers zur Sicherung des Seeverkehrs an, übte aber deutliche Kritik: "Die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel haben beschlossen, militärische Einsätze zu starten; sie erfolgten ohne völkerrechtliche Grundlage, was wir nicht billigen ‌können." Bei dem Treffen mit Merz kritisierte Trump vor allem Spanien für dessen Weigerung, ⁠die Angriffe zu unterstützen. Auch über Großbritannien äußerte sich der ⁠US-Präsident enttäuscht.

"WEITERE FLÜGE DIESER ART"

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges treten immer deutlicher zutage. Die iranischen Revolutionsgarden warnten Schiffe vor der Durchfahrt der Straße von Hormus. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars meldete, zehn Tanker seien bereits getroffen worden, was sich zunächst nicht unabhängig überprüfen ließ. Die Ölpreise zogen weiter an, ebenso wie der Goldpreis und der Dollar, die als sichere Häfen gefragt waren. Trump brachte einen Begleitschutz für Öltanker durch die US-Marine ins Spiel.

Weltweit wurden mehr als 20.000 Flüge gestrichen. In den Golfstaaten sitzen nach wie vor Zehntausende Menschen fest, darunter auch etwa 30.000 deutsche Touristen. Eine von der Bundesregierung gecharterte Lufthansa-Maschine sollte am Mittwoch nach Maskat im Oman starten, um von dort aus in der Region gestrandete Reisende auszufliegen. Nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul sollen zunächst Hilfsbedürftige wie ältere oder kranke Menschen sowie Schwangere und Kinder evakuiert werden.

Wadephul kündigte weitere Flüge an. Dazu ⁠sei er im Gespräch mit der Lufthansa und auch mit Condor. Nach Lufthansa-Angaben soll für den Flug am Mittwoch ein Langstreckenflugzeug vom Typ Airbus A340-300 eingesetzt werden. In der Regel bietet eine solche Maschine Platz für 250 bis 300 Passagiere.

