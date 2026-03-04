USA siegessicher: Werden diesen Krieg gewinnen

(Weitgehend neu)

- von Parisa ⁠Hafezi und Pesha Magid

Dubai/Jerusalem, 04. Mrz (Reuters) - Die USA wollen ihre Angriffe auf den Iran ausweiten und sehen sich am fünften Kriegstag bereits auf der Siegerstraße.

Künftig würden auch Ziele im Landesinneren beschossen, kündigte US-Generalstabschef Dan Caine am Mittwoch an. Er begründete dies damit, dass der Iran im Verlauf des Krieges weniger Raketen und Drohnen abfeuere. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, die USA würden diesen Krieg gewinnen. Im übrigen könne das US-Militär so lange kämpfen wie nötig. "Unsere Luftabwehr und die unserer ‌Verbündeten verfügen über mehr als genug Reserven. Wir können diesen Kampf problemlos so lange fortführen wie nötig."

Dessen ungeachtet bereitet sich die iranische Führung auf eine Neuaufstellung vor. Insidern zufolge zeichnet sich eine Nachfolgeregelung für das bei den Angriffen am Samstag getötete geistliche und politische Oberhaupt Ali ⁠Chamenei ab. Insidern zufolge ⁠gilt der Sohn des verstorbenen Ajatollahs, Modschtaba Chamenei, als Favorit für den Posten. Die für Mittwochabend geplante Aufbahrung des Leichnams des 86-Jährigen Ali Chamenei in Teheran wurde unterdessen verschoben, da in der Hauptstadt erneut Explosionen zu hören waren.

Der 56-jährige Modschtaba Chamenei habe sich während des Angriffs am Samstag, bei dem sein Vater sowie weitere Familienmitglieder und Führungskräfte getötet wurden, nicht in Teheran aufgehalten, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Der Expertenrat, der über die Nachfolge entscheidet, hat die Kandidaten dem staatlichen Fernsehen zufolge bereits identifiziert. Neben dem als Hardliner geltenden Modschtaba Chamenei wird auch Hassan Chomeini, ein ‌Enkel des Staatsgründers, als möglicher Kandidat gehandelt. Chomeini gilt eher als gemäßigt.

"EIN EINDEUTIGES ZIEL"

Israels ‌Verteidigungsminister Israel Katz machte jedoch deutlich, dass auch das neue Oberhaupt Irans ins Visier genommen werde. "Jeder Anführer, der vom iranischen Terrorregime ernannt wird (...), wird ein eindeutiges Ziel für die Eliminierung sein", teilte Katz mit. Es spiele keine Rolle, wie er heiße oder wo er sich verstecke.

Die USA und Israel setzten ihre Angriffe am Mittwoch ⁠mit unverminderter Härte fort. US-Admiral Brad Cooper erklärte, die Operation liege vor dem Zeitplan. Man konzentriere sich darauf, "Dinge abzuschießen, die uns abschießen können". Nach ‌US-Angaben sind 50.000 Soldaten, 200 Jets und zwei Flugzeugträger im Einsatz. Washington erklärte ⁠zudem, die iranische Marine faktisch versenkt zu haben. Vor der Küste Sri Lankas retteten Einsatzkräfte 32 Menschen von einem gesunkenen iranischen Kriegsschiff, das nach Angaben der Regierung in Washington von einem US-U-Boot angegriffen wurde.

Israel meldete zudem Bodenkämpfe im Südlibanon und forderte Bewohner südlich des Litani-Flusses zur Evakuierung auf. Über Teheran schoss ein israelischer F-35-Kampfjet ein iranisches Flugzeug vom Typ Jak-130 ab. Auch die Türkei, ein ‌Nato-Mitglied, wurde in den Konflikt hineingezogen und meldete den Abschuss einer iranischen Rakete ⁠über ihrem Luftraum.

BERICHT: IRAN SUCHTE KONTAKT ZUR CIA

Die wirtschaftlichen Folgen ⁠des Krieges sorgen an den Märkten für Nervosität. Die Revolutionsgarden erklärten, die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus stehe unter ihrer "vollen Kontrolle", und warnten Schiffe vor der Durchfahrt. Katar und der Irak drosselten ihre Energieproduktion. Während die Börsen in Asien, insbesondere in Seoul, einbrachen, erholten sich die europäischen Märkte etwas. Händler verwiesen auf einen Bericht der "New York Times", wonach der iranische Geheimdienst Kontakt zur CIA gesucht habe, um den Krieg zu beenden. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Gespräche jedoch als "zu spät". Er brachte einen Begleitschutz für Tanker durch die US-Marine ins Spiel.

Weltweit wurden mehr als 20.000 Flüge gestrichen. In den Golfstaaten sitzen nach wie vor Zehntausende Menschen fest, darunter auch etwa 30.000 deutsche Touristen. Eine von der Bundesregierung gecharterte Lufthansa-Maschine flog am Mittwoch nach Maskat im Oman, um von dort aus in der Region gestrandete Reisende nach Frankfurt auszufliegen. Nach ⁠den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul sollen zunächst Hilfsbedürftige wie ältere oder kranke Menschen sowie Schwangere und Kinder evakuiert werden. Wadephul kündigte weitere Flüge an. Dazu sei er im Gespräch mit der Lufthansa und auch mit Condor.

