USA versenken iranisches Kriegsschiff vor Küste Sri Lankas

(durchweg neu)

Washington, ⁠04. Mrz (Reuters) - Das US-Militär hat ein iranisches Kriegsschiff vor der Küste Sri Lankas angegriffen und versenkt. Ein U-Boot des Militärs habe ein iranisches Kriegsschiff im indischen Ozean versenkt, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich ‌selbst Kriegsminister nennt, am Mittwoch. Die Behörden in Sri Lanka teilten mit, es seien 32 Menschen gerettet worden, die an Bord ⁠des iranischen ⁠Schiffes gewesen seien. Mehrere Leichen seien aus dem Meer geborgen worden.

Zuvor war aus Kreisen der Marine und des Verteidigungsministeriums von Sri Lanka verlautet, mindestens 101 Menschen würden vermisst. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, 78 weitere seien verletzt worden. Das Schiff sei ‌nach dem Vorfall gesunken.

Ein Sprecher der Marine ‌wies die Angaben zu den Vermissten jedoch zurück. Der Bericht, wonach das Schicksal von 101 Menschen unklar sei, sei unzutreffend, sagte der Sprecher. Die ⁠Marine habe 32 Verletzte gerettet, die nun im Krankenhaus behandelt würden. ‌Ein Insider beharrte dagegen auf den ⁠hohen Opferzahlen: "Nach aktuellem Stand wurden 79 Menschen gerettet und ins Krankenhaus gebracht." Einer von ihnen sei schwer verletzt. "Wir gehen davon aus, dass 101 weitere Personen vermisst werden."

Sri Lankas Außenminister ‌Vijitha Herath bestätigte im Parlament ⁠lediglich den Einsatz, nannte aber keine ⁠Details zu möglichen Todesopfern. Die Marine habe um 06.00 Uhr morgens auf einen Notruf reagiert und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Mindestens 30 Menschen seien von den Streitkräften gerettet worden, Sri Lanka werde angemessene Maßnahmen ergreifen. Lokalen Medienberichten zufolge hatte das Schiff vor der Küste der Stadt Galle im Süden des Landes Notsignale gesendet. Die Verletzten seien in eine Klinik der Stadt gebracht worden.

(Bericht von ⁠Uditha Jayasinghe, Idrees Ali, Phil StewartBearbeitet von Alexander Ratz, Sabine EhrhardtRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)