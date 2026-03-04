Vorstand: Adidas-Laden in Israel in Iran-Krieg getroffen

Herzogenaurach, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Ein Ladengeschäft von Adidas in Israel ist nach Angaben von Vorstandschef Björn Gulden im Iran-Krieg von einer Bombe getroffen worden. Vertriebsvorstand Mathieu Sidokpoho ‌ergänzte am Mittwoch in Herzogenaurach, das von einem Franchisenehmer geführte Geschäft sei zu der Zeit vor ⁠drei Tagen ⁠geschlossen gewesen, so dass niemand verletzt worden sei. Adidas habe einige Läden in der Region geschlossen, andere seien auf Wunsch der lokalen Behörden weiter geöffnet. Insgesamt arbeiten rund um den Golf ‌3000 Menschen für Adidas. "Einige Leute ‌sitzen dort jetzt in Unterkünften", einige würden ausgeflogen, sagte Gulden. Das Unternehmen betreibt dort 350 Läden. "Sicherheit steht ⁠für unsere Mitarbeiter an erster Stelle", sagte Personalchefin ‌Michelle Robertson. "Die Leute dort machen ⁠einen tollen Job", fügte Gulden hinzu.

Mit Blick auf die Lieferketten sei Adidas derzeit vom Iran-Krieg kaum betroffen, sagte Finanzvorstand Harm Ohlmeyer. ‌Die vom iranischen Militär ⁠blockierte Straße von Hormus sei ⁠nur für die Belieferung der Golf-Staaten relevant. Adidas produziert den Löwenanteil seiner Schuhe und Sportbekleidung in Asien. Die Schiffsrouten nach Europa führten aber schon seit einigen Jahren über das Kap der Guten Hoffnung um die Südspitze Afrikas.

