VW-Markenchef: Dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen

Frankfurt, ⁠04. Mrz (Reuters) - VW-Markenchef Thomas Schäfer hat zu weiteren Anstrengungen beim Umbau der Kernmarke des Volkswagen-Konzerns aufgerufen.

"Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir ‌sind noch nicht am Ziel und dürfen in unseren Anstrengungen jetzt nicht nachlassen", sagte Schäfer ⁠laut ⁠Redetext am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung. Ziel sei es, Volkswagen bis 2030 wieder zum technologisch führenden Volumenhersteller der Welt zu machen.

Der Wolfsburger Autobauer will die Kosten senken ‌und den Absatz in einigen ‌Märkten wieder ankurbeln. Die Kernmarke VW steht dabei im Mittelpunkt eines mit den Gewerkschaften Ende ⁠2024 vereinbarten Abbaus von bis zu 35.000 ‌Arbeitsplätzen.

Die Marke VW mache ⁠Fortschritte und sei wieder die klare Nummer eins in Europa, sagte Schäfer. Dort stiegen die Auslieferungen der Marke im bisherigen ‌Jahresverlauf um ⁠5,1 Prozent. In China und ⁠Nordamerika sanken die Verkäufe dagegen um 8,4 beziehungsweise 8,2 Prozent. "Nordamerika bleibt eine Herausforderung, während sich China 2025 stabilisiert hat, aber ein wettbewerbsintensiver Markt bleibt", fügte Schäfer hinzu.

