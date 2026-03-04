Wirtschaftsweise gegen Tankrabatt - Wettbewerbsbehörden gefragt

Berlin, 04. ⁠Mrz (Reuters) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hält nichts von einer Spritpreisbremse als Reaktion auf die durch den Iran-Krieg deutlich teurer gewordenen Kraftstoffe. "Die Preise steigen, weil das Benzin durch den Krieg im Nahen Osten knapper wird", sagte die Vorsitzende des ‌Sachverständigenrates Wirtschaft am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sie signalisierten, dass man seinen Verbrauch reduzieren sollte. "Dieses Signal durch einen Tankrabatt wieder auszuschalten, hätte zur Folge, ⁠dass niemand ⁠sein Verhalten anpasst und auf den Staat nur hohe Kosten zukommen", sagte Schnitzer und fügte hinzu: "Das war schon beim letzten Tankrabatt falsch."

An manchen Tankstellen werden für Benzin und Diesel bereits mehr als zwei Euro pro Liter verlangt. Die Wettbewerbsbehörden sollten "ein Auge darauf haben, dass die Mineralölkonzerne die Situation ‌nicht ausnutzen und die Preise stärker anheben als ‌durch die steigenden Kosten gerechtfertigt ist", forderte die Wirtschaftsweise Schnitzer.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte die damalige Ampel-Regierung 2022 einen Tankrabatt eingeführt, um die ⁠stark gestiegenen Kraftstoffpreise zu dämpfen. Seit den am Samstag begonnenen Angriffen von Israel ‌und den USA auf den Iran sind ⁠die Preise erneut stark gestiegen. "Ob man einen neuen Tankrabatt braucht, das kann man sicherlich so kurzfristig noch nicht beschreiben", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) in einem Politico-Podcast. "Wichtig ist, dass wir zumindest Reaktionsmechanismen ‌entwickeln müssen."

Die Straße von Hormus ist ⁠eine strategisch wichtige Meerenge zwischen dem ⁠Iran und dem Oman. Die dortigen Öltransporte sind durch die Kämpfe in Nahost weitgehend zum Erliegen gekommen. Dies hat bereits zu deutlichen Preissteigerungen nicht nur bei Öl, sondern auch bei Gas geführt. "Sollte der Ölpreis nicht bald wieder nachgeben, kann der Aufwärtstrend auch über die nächsten Tage anhalten", sagte der Experte des Autoklubs ADAC, Christian Laberer. Schnelle Besserung sei nicht in Sicht. "Während steigende Ölpreise meist sehr schnell an den Zapfsäulen ankommen, ⁠dauert es bei sinkenden Preisen oft länger", sagte der Experte.

