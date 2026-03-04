Zölle belasten Volvo-Absatz - Plus bei Elektroautos

Stockholm, ⁠04. Mrz (Reuters) - Der schwedische Autobauer Volvo Cars hat in den drei Monaten bis Ende Februar weniger Autos verkauft. ‌Der Absatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 156.965 Fahrzeuge, ⁠wie ⁠das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ein Lichtblick war jedoch das Geschäft mit reinen Elektroautos. Hier verzeichnete Volvo ein Plus von 18 Prozent.

Das ‌Unternehmen begründete den Rückgang mit ‌schwierigen Marktbedingungen. Belastend hätten sich Zölle und ungünstige regulatorische Entwicklungen ausgewirkt, insbesondere ⁠in den USA. Zudem habe das ‌verlängerte Neujahrsfest in ⁠China das Ergebnis gedrückt. "Wir freuen uns jedoch über das stetige Wachstum beim Absatz unserer vollelektrischen Autos", hieß ‌es in ⁠der Mitteilung. Die Volvo-Aktie ⁠legte im frühen Handel um knapp ein Prozent zu. Der Konzern will am 29. April seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vorlegen.

