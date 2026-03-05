Aareal Bank managt Büroimmobilien-Krise in den USA besser als pbb

München, 05. Mrz (Reuters) - ⁠Die beiden deutschen Immobilienfinanzierer Aareal Bank und pbb kommen mit ihrem Rückzug aus dem kriselnden US-Immobilienmarkt unterschiedlich gut zurecht. Die Wiesbadener Aareal Bank will dort nur aus dem Geschäft mit Büroimmobilien aussteigen und hat ihr bereinigtes operatives Ergebnis 2025 mit 326 (2024: 328) Millionen Euro stabil gehalten, wie sie am Donnerstag berichtete. "Jetzt nutzen wir unsere Ertragsstärke, ‌um uns im US-Geschäft zu repositionieren. Wir bleiben dort weiter aktiv, wollen aber US-Büroimmobilienkredite schneller als ursprünglich geplant abbauen", sagte Vorstandschef Christian Ricken. Dazu habe man weitere 55 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle ⁠zurückgestellt. Die Aareal ⁠Bank wolle aber bei Hotels engagiert bleiben und außerdem das Europa-Geschäft ausbauen.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb), die sich erst 2017 auf den US-Markt gewagt und im Juni 2025 die Reißleine gezogen hatte, weist dagegen angesichts einer massiven Risikovorsorge von 410 Millionen Euro einen Verlust von 250 (2024: plus 104) Millionen Euro vor Steuern aus, wie sie bereits im Februar berichtet hatte. 235 Millionen Rückstellungen entfielen auf die USA, 99 Millionen auf Projektentwicklungen ‌in Europa.

"Insgesamt ist das Portfolio nun wesentlich risikoärmer", sagte Vorstandschef Kay ‌Wolf in Frankfurt. Die pbb will ihr US-Portfolio bis 2029 auf nahezu Null herunterfahren. Der Bestand ordentlich bedienter Kredite sank 2025 dort auf 2,2 von 2,3 Milliarden Euro, vor allem durch den Transfer von Ausfallrisiken an den Finanzinvestor ⁠Oaktree. Zudem standen ausfallgefährdete Kredite in den USA über 900 Millionen Euro in den Büchern der pbb. 2026 ‌soll der Bestand auf 400 Millionen Euro mehr als ⁠halbiert werden.

Aber auch im europäischen Kerngeschäft läuft es schleppend. Ohne die Kosten für den Ausstieg aus den USA hätte ein Ergebnis von 17 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die Immobilienmärkte erholten sich langsamer als erwartet, sagte Vorstandschef Wolf. Das Neugeschäft reichte nicht aus, um den Bestand an ‌Immobilienkrediten stabil zu halten, er bröckelte um 1,7 auf ⁠27,3 Milliarden Euro ab. Auch 2026 soll ⁠er zwischen 27 und 38 Milliarden liegen. "Wir sind von einer besseren Entwicklung ausgegangen... aber da sind wir in guter Gesellschaft." Für das laufende Jahr rechnet die pbb mit sinkenden operativen Erträgen und einem Gewinn von 30 bis 40 Millionen Euro vor Steuern. Die Risikovorsorge soll sich normalisieren.

Die Aareal Bank sieht sich dagegen 2026 auf dem Weg zu einem Betriebsergebnis "Richtung 400 Millionen Euro". Ihr Neugeschäft erreichte im vergangenen Jahr mit 12,4 (10,9) Milliarden Euro ein Rekordniveau, das Portfolio wuchs um 0,8 auf 34,3 Milliarden Euro. Der Bestand an ausfallgefährdeten Krediten ging auf 1,1 (1,4) Milliarden Euro zurück, zum Jahresende sollen es weniger als eine ⁠Milliarde Euro sein. Die Aareal Bank gehört seit 2023 einem Konsortium von Finanzinvestoren.

