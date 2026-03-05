AKTIE IM FOKUS: Einstieg von Investor Ashley treibt Puma an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei Puma hat am Donnerstag den Aktienkurs nach oben getrieben. Gegen Mittag verteuerten sie sich um fast sechs Prozent auf 22,91 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.

Ashley hat einen Anteil von rund 5,8 Prozent am Hersteller von Sportbekleidung aufgebaut, ganz überwiegend mittels Derivaten. Damit wäre der Investor zweitgrößter Aktionär. Ende Januar hatte der chinesische Konzern Anta Sports Products angekündigt, für rund 1,5 Milliarden Euro den gut 29-prozentigen Anteil der französischen Milliardärsfamilie Pinault zu übernehmen./bek/nas/men

