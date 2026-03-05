AKTIEN IM FOKUS: Internet- und Softwareaktien steigen - KI-Angst verblasst etwas

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Die Sorgen der Anleger wegen der möglichen Gefährdung der Geschäftsmodelle von Internet- und Softwareunternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) sind am Donnerstag etwas verblasst. Grund war ein Bericht des auf die Tech-Branche spezialisierten Online-Mediums "The Information", wonach das auf KI spezialisierte Softwareunternehmen OpenAI seine Pläne zur Einführung einer Shopping-Funktion direkt in seinem Chatbot ChatGPT zurückfährt.

Damit stiegen in Frankfurt die Aktien des Mode-Versandhändlers Zalando zum Handelsschluss um 3,6 Prozent und setzen sich so an die Spitze des schwachen deutschen Leitindex Dax . Ebenfalls gefragt waren SAP mit plus 2,2 Prozent.

In den hinteren Börsenreihen stiegen Delivery Hero um 1,2 und Hellofresh um 4,6 Prozent. Der Bericht wirkte sich zudem positiv auf die ebenfalls von KI-Sorgen geschüttelte Medienbranche aus; in London etwa zogen WPP um 6 Prozent an.

Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach zwar von einer leicht positiven Nachricht. Aktuell aber bleibe er vorsichtig. Der Experte sieht weiterhin Potenzial für strukturell höhere Investitionsniveaus in der Zukunft. Der Sektor bleibe anfällig für negative Nachrichten rund um KI./la/jha/