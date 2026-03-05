ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei ein wichtiger nächster Schritt, um das Thema abzuhaken, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochabend. Sie reduziere zudem das Risiko vor der separat ausstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:44 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

UBS: Prognose verwirrend
Merck-Aktie unter Druckheute, 12:13 Uhr · dpa-AFX
Merck-Aktie unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News