ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Kering auf 'Market-Perform' - Ziel 235 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Der Luxuskonzern verfolge den Ansatz "langsam und stetig", um wieder mehr Schwung in seine Marken zu bringen, schrieb Luca Solca am Mittwochnachmittag. Das Debüt des neuen Kreativdirektors von Gucci sei zwar kein "Homerun" gewesen, aber ein Schritt in die richtige Richtung./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:35 / UTC
