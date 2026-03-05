ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 480 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 450 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe einen sehr starken Ausblick gegeben, schrieb James Schneider in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auch die Antworten des Managements auf drängende Anlegerfragen dürften die Aktien antreiben./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Broadcom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News