ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
