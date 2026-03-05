ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Rheinmetall übernimmt Spezialisten für unbemannte Fahrzeugegestern, 16:52 Uhr · Reuters
Rheinmetall übernimmt Spezialisten für unbemannte Fahrzeuge
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News