ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------