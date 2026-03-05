ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS 2: Bayer dämmen Minus ein nach Entscheid zu Glyphosat-Vergleichgestern, 18:40 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Ausblick hält Bayer unter Druck - Jahresgewinne aufgezehrtgestern, 11:17 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsVonovias Aktie bietet derzeit attraktives Chance-Risiko-Verhältnisgestern, 16:15 Uhr · onvista