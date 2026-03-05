APA ots news: FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken...

APA ots news: FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken Kapital - geringere Unwetterschäden entlasten

Austro-Assekuranz mit 4,8% Prämienwachstum und fast 2,5 Mrd.  
Ergebnis. FMA: Naturkatastrophen bleiben Risiko. 

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im  
Jahr 2025 das 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) um 51% auf 2,46 
Milliarden gesteigert. Im Vorjahr hatten Unwetter in Mitteleuropa die 
Bilanz verhagelt. Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am 
Solvabilitätsgrad - stieg erneut auf 280% (Median), einer der 
höchsten Werte in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte 
Statistik der Finanzmarktaufsicht für das vierte Quartal 2025. 

Die Basis für die Ergebnissteigerung lieferte ein Wachstum des 
Prämienvolumens von 4,8% auf 24,3 Milliarden. Überdurchschnittlich 
stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung 
mit 8,4%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu 
Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. 
Hauptverantwortlich für den höheren Gewinn war die Schaden- und 
Unfallversicherung , die aufgrund der im Vergleich zum Jahr 2024 
geringeren Unwetterschäden das EGT um fast zwei Drittel auf 2,04 
Milliarden steigern konnte. 

"Das gute Ergebnis des Jahres 2025 bedeutet für die 
österreichische Versicherungswirtschaft weiteren Kapitalaufbau", 
erklärte FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Die geringeren 
Unwetterschäden im vergangenen Jahr entlasten, die Integration von 
Naturkatastrophen in das Risikomanagement bleibt aber definitiv ein 
Aufsichtsschwerpunkt der FMA. Ob Extremwetterereignisse in einem Jahr 
eintreten oder nicht, darf uns nicht von den potenziellen Risiken 
ablenken." 

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: 

GJ 2024      GJ 2025      Differenz 

Prämienvolumen         23,2 Mrd.   24,3 Mrd.   +4,8% 

Davon: 

- Schaden/Unfall       14,84 Mrd.  15,56 Mrd.  +4,9% 

- Leben                5,22 Mrd.   5,25 Mrd.   +0,6% 

- Davon: 

-- Einmalprämien       647 Mio.    777 Mio.    +20% 

-- Laufende Prämien    4,57 Mrd.   4,47 Mrd.   -2,1% 

-- Fonds/Indexgeb.     1,39 Mrd.   1,59 Mrd.   +15% 

- Kranken              3,17 Mrd.   3,43 Mrd.   +8,4% 

EGT                    1,635 Mrd.  2,462 Mrd.  +51% 

Davon: 

- Schaden/Unfall       1,243 Mrd.  2,038 Mrd.  +64% 

- Leben                248 Mio.    193 Mio.    -22% 

- Kranken              145 Mio.    231 Mio.    +60% 

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website 
unter: 
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte- 
versicherungen/ 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

2026-03-05/09:48
APA

