APA ots news: OeNB-Blog: Hartnäckiger Gender-Gap bei Finanzwissen in Österreich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Vor allem junge Frauen schneiden schlechter ab, wenn es um  
Finanzwissen und finanzielles Wohlbefinden geht - OeNB setzt 
Schwerpunkt auf diese Zielgruppe 

Wien (APA-ots) - In Österreich haben Frauen ein um 8,4 % geringeres  
Finanzwissen als 
Männer - eine beständige Lücke, obwohl das allgemeine Finanzwissen 
steigt. Auch das finanzielle Wohlbefinden ist bei Frauen niedriger. 
Daten aus dem aktuellen Austrian Survey of Financial Literacy liefern 
Erkenntnisse, die helfen, die Ursachen dieser Lücke zu erklären. 

Der Finanzwissen-Gender-Gap ist bei Jüngeren besonders groß, 
während er bei 45- bis 74-Jährigen kaum noch wahrzunehmen ist. 
Möglicherweise werden junge Frauen seltener ermutigt, finanzielle 
Verantwortung zu übernehmen und holen Wissen erst später nach. 

Auf Wissensfragen antworten Frauen oft vorsichtiger ("ich weiß 
nicht"), statt zu raten. Die gemessene Lücke könnte daher auch 
Unterschiede beim Vertrauen in das eigene Wissen oder bei 
Antwortstrategien widerspiegeln. 

Soziodemografische Faktoren (Einkommen, Bildung, Alter etc.) 
erklären den Gender-Gap nur teilweise - selbst bei Gleichheit dieser 
Merkmale bliebe eine Lücke. Bis zu einem gewissen Grad könnten 
psychologische Aspekte helfen, die Differenz zu erklären. Hätten 
Frauen die gleiche Risikoneigung und das gleiche Selbstvertrauen in 
ihr Finanzwissen wie Männer, würden wir einen um 2 Prozentpunkte 
geringeren Gender-Gap erwarten. 

Hohes Finanzwissen korreliert mit größerem finanziellem 
Wohlbefinden. Dieses wird mit Fragen zu finanziellen Reserven und zur 
Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation erhoben. 
Gezielte Finanzbildung könnte daher dabei helfen, finanzielles 
Wohlbefinden zu fördern, indem sie nicht nur Fachwissen vermittelt, 
sondern auch Selbstvertrauen stärkt und Rollenbilder aufbricht. 

Die Forschungsergebnisse zu Finanzwissen beruhen in der Regel auf 
Fragebogenstudien, die Kompetenz im Alltag nicht vollständig abbilden 
können. Eine direkte Kausalität lässt sich aus den Beobachtungen 
nicht ablesen. Zudem sind Frauen mit zahlreichen strukturellen 
Ungleichheiten konfrontiert, die hier nicht umfassend abgebildet 
werden können. 

Um genau diesen Gender-Gap zu minimieren setzt die OeNB - 
zusätzlich zu ihrer Tätigkeit im Rahmen der nationalen 
Finanzbildungsstrategie - gezielt eigene Initiativen um vor allem 
junge Erwachsene und Frauen bei Finanzentscheidungen zu unterstützen: 

- My Money Guide - ein Journal für junge Erwachsene, das den Einstieg 
ins finanzielle Leben begleitet. 

- Geldgedanken - ein neuer Schwerpunkt, der Frauen dabei unterstützt, 
ihre Gedanken zu Geld zu sortieren und Barrieren abzubauen. 

- Geldgespräche - ein neues Kartenset, das gerade gelauncht wurde und 
hilft, Geldthemen in Partnerschaften, Familien und Freundeskreisen zu 
enttabuisieren. 

- Vorsorge x Ausdauersport - eine Influencer Kooperation, die sich 
rund um das Zusammenspiel von finanzieller und gesundheitlicher 
Vorsorge gezielt an Frauen richtet und auf Basis des Erfolgs 2025 
auch 2026 fortgeführt wird. 

Da der Gender-Gap aber nicht nur in Österreich markant ist, 
werden bereits auch über Ländergrenzen hinweg Aktivitäten gesetzt. 
Aktuell wurde auf europäischer Ebene diese Woche folgende Initiative 
gelauncht, die Finanzwissen und körperliche Fitness kombiniert: 

Rund um den International Womens Day 2026 hat das Eurosystem 
unter dem Vorsitz der Europäischen Zentralbank (EZB) die EuroSteps 
Walking Challenge ins Leben gerufen: eine europaweite Initiative, die 
körperliche Aktivität - das Zählen der täglichen Schritte - mit 
kompakten Lerninhalten zum Thema Geld verbindet. 

Weitere Infos finden sich auf der Website zur Finanzbildung . 

Zum OeNB-Blog . 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0161    2026-03-05/15:09
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA
Gap

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News