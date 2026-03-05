efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

BANK ZIMMERBERG AG - Jahresergebnis 2025



05.03.2026 / 17:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diese Mitteilung darf nicht in den USA, Kanada, Australien und Japan oder einem anderen Land, in welchem die Gesetzgebung die Publikation dieser Mitteilung verbietet, verbreitet werden.

Medienmitteilung vom 05.03.2026

Die BANK ZIMMERBERG AG, Horgen veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2025.

Die Bilanz und Erfolgsrechnung können mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden.

Die BANK ZIMMERBERG AG, Horgen ist Trägerbank der EFIAG Emissions- und Finanz AG und hat von dieser Darlehen aus folgenden Emissionen bezogen:Per Ende 2025 sind keine Darlehen der EFIAG Emissions- und Finanz AG ausstehend.

Weitere Informationen zur Trägerbank sind unter www.bankzimmerberg.ch oder auf der Homepage der efiag abrufbar.

Jahresergebnis (PDF)

Kontakt für Investoren

Curchod Bernhard, Direktwahl: +41 32 624 16 42, info@efiag.ch

Über uns

Die EFIAG Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft getragen von 18 inlandorientierten Banken. Ihr ausschliesslicher Zweck ist die Emission von Anleihensobligationen und die Weitergabe dieser Gelder in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Die Trägerbanken erhalten via die EFIAG Zugang zum Schweizerischen Kapitalmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: Die EFIAG Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft getragen von 18 inlandorientierten Banken. Ihr ausschliesslicher Zweck ist die Emission von Anleihensobligationen und die Weitergabe dieser Gelder in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Die Trägerbanken erhalten via die EFIAG Zugang zum Schweizerischen Kapitalmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.efiag.ch

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Diese Medienmitteilung ist kein Angebotsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und ist kein Angebot zum Verkauf von Anleihen der EFIAG Emissions- und Finanz AG.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere ausserhalb der Schweiz dar. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Anleihen der EFIAG Emissions- und Finanz AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, deren Gesetze dies verbieten, angeboten oder verkauft werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: efiag Emissions und Finanz AG Westbahnhofstrasse 11 4502 Solothurn Schweiz Telefon: +41 32 624 16 42 E-Mail: info@efiag.ch Internet: efiag.ch ISIN: CH0270982587 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 2286734

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2286734 05.03.2026 CET/CEST