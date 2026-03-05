BayernLB übertrifft Erwartungen - Online-Tochter DKB steigert Gewinn

München, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Die BayernLB hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient, dabei aber immer noch die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Vorsteuergewinn sank um 12,9 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro, wie die Landesbank am Donnerstag in München mitteilte. In Aussicht gestellt hatte Vorstandschef Stephan Winkelmeier ein Vorsteuerergebnis am ‌oberen Ende der Spanne von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich ging der Gewinn um 16,2 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro zurück. "Trotz des gesunkenen Zinsniveaus haben ⁠wir insgesamt ⁠solide Erträge erzielt", erklärte Winkelmeier. Ein Jahr zuvor hatte die BayernLB auch von Sondereffekten profitiert.

Maßgeblich gestützt wurde das Ergebnis 2025 erneut von der Online-Tochter DKB. Diese steigerte ihr Vorsteuerergebnis um 5,3 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 1,18 Milliarden Euro. Das lag vor allem daran, dass die DKB ihre Risikovorsorge für faule Kredite um 25,4 Prozent auf ‌135 Millionen Euro reduzieren konnte. Trotz allgemein rückläufiger Zinsen ‌stieg der Zinsüberschuss der DKB unter anderem dank starken Neugeschäfts um 0,6 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro. Das Provisionsergebnis der Online-Bank sank hingegen wegen eines schwächeren Kartengeschäfts um 6,5 Prozent auf 201 ⁠Millionen Euro.

Deutlich geringer fielen die Ergebnisbeiträge der beiden übrigen Konzernsparten der BayernLB aus. Eine rückläufige ‌Risikovorsorge im Immobiliengeschäft trieb das Vorsteuerergebnis im ⁠Segment Immobilien und Sparkassen um 80,8 Prozent auf 226 Millionen Euro. Im Firmenkundengeschäft hingegen müsste die BayernLB ihre Rückstellungen für faule Kredite erhöhen, weshalb das Vorsteuerergebnis um 41,4 Prozent auf 140 Millionen Euro zurückging.

Im laufenden Jahr erwartet die BayernLB ‌im Konzern einen weiteren Gewinnrückgang. Das Vorsteuerergebnis ⁠soll in einer Bandbreite von 1,1 bis ⁠1,3 Milliarden Euro liegen. "Angesichts erheblicher geopolitischer Risiken und wirtschaftlicher Herausforderungen ist die Prognose mit einem erhöhten Maß an Unsicherheit behaftet", betonte die Landesbank.

Die DKB kündigte an, sie wolle bis 2030 ein Vorsteuerergebnis von rund 1,6 Milliarden Euro erreichen. Die in Berlin ansässige Direktbank war mit 5,9 Millionen Kunden zum Jahresende in Deutschland die Nummer zwei nach der ING-Diba. Mit einem Ausbau des Wertpapiergeschäfts will die DKB ihre Provisionserträge stärken und damit die Abhängigkeit von den schwankenden Zinserträgen verringern. DKB-Chef Sven Deglow hatte im Februar ⁠im Reuters-Interview zudem eine weitere Expansion angekündigt.

