Brasilien billigt Mercosur-EU-Freihandelsabkommen

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Das brasilianische Parlament hat das Freihandelsabkommen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der Europäischen Union ratifiziert. Senatspräsident Davi Alcolumbre lobte, dass das Parlament mit der Zustimmung im Interesse der Gesellschaft gehandelt habe, nachdem der Vertrag im Senat die letzte parlamentarische Hürde genommen hatte. Auch Uruguay und Argentinien haben das Abkommen bereits ratifiziert.

Der Deal war zu Jahresbeginn in Paraguay nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen unterzeichnet worden. Er soll eine neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern schaffen. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen angekurbelt werden.

Die EU-Kommission hatte trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof angekündigt, das Abkommen vorläufig anzuwenden./ppz/DP/stk