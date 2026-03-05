Broadcom Aktie 2026: +100 % AI-Wachstum – unterschätzter Nvidia-Rivale?









Broadcom zählt zu den wichtigsten Halbleiter- und Infrastruktursoftwareunternehmen der Welt und profitiert aktuell stark vom globalen Boom rund um künstliche Intelligenz. Insbesondere Chips für Rechenzentren, Netzwerk-Switches und Hochgeschwindigkeitsverbindungen spielen eine zentrale Rolle beim Aufbau moderner KI-Infrastruktur. Große Cloudanbieter investieren derzeit hunderte Milliarden Dollar in neue Rechenzentren – eine Entwicklung, die die Nachfrage nach Broadcoms Technologie massiv antreibt. Laut den jüngsten Quartalszahlen stiegen die KI-bezogenen Umsätze zuletzt um mehr als 100 %, wodurch Broadcom zunehmend als einer der wichtigsten Infrastrukturzulieferer der KI-Industrie gilt.





Gleichzeitig befindet sich das Unternehmen mitten in einer strategischen Transformation. Neben dem klassischen Halbleitergeschäft setzt Broadcom verstärkt auf hochmargige Infrastruktursoftware, insbesondere seit der Übernahme des Cloudsoftwareunternehmens VMware. Diese Kombination aus Hardware für KI-Rechenzentren und wiederkehrenden Softwareerlösen könnte das Geschäftsmodell langfristig stabiler und profitabler machen. Doch wie reagierte die Aktie auf die aktuellen Quartalszahlen und den Ausblick des Managements – und könnte Broadcom sogar zu einem ernstzunehmenden Rivalen von Nvidia im KI-Zeitalter werden? Genau das analysieren wir im heutigen Video.









