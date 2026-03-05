Bürgergeld wird umgebaut - Bundestag beschließt Gesetzentwurf

Berlin, 05. Mrz (Reuters) - ⁠Das Bürgergeld wird zu einer Grundsicherung umgebaut. Der Bundestag billigte am Donnerstag mehrheitlich den entsprechenden Gesetzentwurf, der nun in den nächsten Monaten in Kraft treten soll. Für die Pläne votierten in namentlicher Abstimmung 321 Abgeordnete, 268 waren dagegen, zwei enthielten sich. Die Regierungsfraktionen von Union und SPD hatten Zustimmung signalisiert, Grüne, Linke und AfD wollten dagegen stimmen. Mit dem ‌Gesetz soll der Druck auf Bürgergeldempfänger steigen, einen Job anzunehmen. So sollen die Sozialkassen entlastet werden.

Die Geldleistung wird künftig "Grundsicherungsgeld" heißen. Leistungsbezieher sollen bei Pflichtverletzungen und Terminversäumnissen stärker sanktioniert werden als bisher. Zudem wird der Vorrang der ⁠Vermittlung in Arbeit ⁠vor Weiterbildung festgeschrieben. Während das SPD-geführte Arbeitsministerium nicht mit nennenswerten Einsparungen rechnet, hatte die Union mit einer Abschaffung und Einsparungen in Milliardenhöhe Wahlkampf gemacht. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, hatte diese Woche gesagt, von den Leistungsbeziehern könnten 1,7 Millionen Menschen arbeiten. Es sei realistisch, dass mehrere 100.000 Personen in einen Job wechselten.

Insgesamt bezogen zuletzt gut 5,2 Millionen Menschen Bürgergeld, davon knapp 1,4 Millionen Kinder unter 15 Jahren. Für die monatliche Geldleistung von derzeit ‌bis zu 563 Euro, Miet- und Heizkosten sowie Fördermaßnahmen und Verwaltung wendet ‌der Bund über 50 Milliarden Euro im Jahr auf.

Die SPD betonte in der abschließenden Bundestagsdebatte, es handele sich um eine Reform und keinen Systemwechsel. Die verschärften Regeln beträfen nur wenige Menschen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte, der Staat müsse jeder Form von ⁠Missbrauch im Sozialsystem einen Riegel vorschieben. Kritiker monieren seit langem, das Bürgergeld setze zu wenig Anreize, um einen Job ‌anzunehmen. Die Grünen warfen der Union von Kanzler Friedrich Merz ⁠vor, die Schwächsten an den Pranger zu stellen. Die Linke bemängelte, Sanktionen führten nicht zu stabiler Beschäftigung. Die AfD betonte dagegen, Sozialmissbrauch sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, weil es Fehlanreize im System gebe.

BAS: "SOZIALABBAU IST KEIN ZUKUNFTSPROGRAMM"

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) warnte bei einer Verdi-Veranstaltung in Berlin davor, bei bedürftigen Menschen ‌zu streichen. "Sozialabbau ist kein Zukunftsprogramm, sondern kommt uns am Ende ⁠teuer zu stehen." Der Sozialstaat sei nicht der ⁠Grund für die wirtschaftliche Schwäche. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bezeichnete Sanktionen als politischen Irrweg. "Für das populistische Signal der Härte gegen Arbeitslose nimmt diese Regierung in Kauf, Kinder mit in Haftung zu nehmen und mit in die Abwärtsspirale zu schicken", warnte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi betonte, Menschen kämen mit der Novelle nicht aus Armut und prekären Arbeitsverhältnissen heraus.

Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es brauche zeitnah einen zweiten Reformschritt. "Die Union trägt jetzt schließlich auch Maßnahmen bei der Rente mit, die nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt sind und bis 2040 zu Mehrkosten von geschätzten 120 Milliarden Euro führen." Deswegen müsse mit der SPD über zusätzliche Maßnahmen ⁠bei der Grundsicherung gesprochen werden. "So sollte die unter der Ampel-Koalition durchgeführte, übermäßige Erhöhung von Regelsätzen zurückgeschraubt werden."

