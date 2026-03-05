Investmentkonzern

Buffett-Holding Berkshire kauft erstmals seit 2024 eigene Aktien

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Kent Sievers/Shutterstock.com

Das Investmentkonglomerat Berkshire Hathaway hat mitgeteilt, wieder eigene Aktien zurückzukaufen. Damit kauft die Buffett-Holding erstmals seit dem zweiten Quartal 2024 wieder eigene Anteile.

In einem entsprechenden Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC heißt es: „Berkshire Hathaways langfristige Rückkaufpolitik erlaubt es uns, Aktien der Klasse A und B jederzeit zurückzukaufen, wenn wir glauben, dass der Rückkaufspreis unter dem inneren Wert der Anteile liegt.“

Der Konzern habe am gestrigen Mittwoch mit den Rückkäufen begonnen. Zur genauen Zahl zurückgekaufter Aktien oder dem dafür aufgewendeten Kapital gab es keine Angaben. Laut Berkshire verpflichte die Rückkaufpolitik nicht dazu, eine spezifische Zahl an Aktien zu kaufen.

Auch Greg Abel, Chef des Konzerns und Nachfolger des legendären Investors Warren Buffett an der Spitze von Berkshire, schlug ebenfalls zu. Wie ein weiteres SEC-Dokument zeigt, sicherte sich Abel Berkshire-Aktien im Gegenwert von rund 15 Millionen US-Dollar.

Das entspricht ungefähr Abels Gehalt nach Steuern. Gegenüber „CNBC“ erklärte der Manager, er wolle weiter sein volles Gehalt nutzen, um Berkshire-Anteile zu erwerben. Abel führt den Konzern seit dem Jahreswechsel.

Zuletzt lief es weniger gut bei Berkshire. Die B-Aktie verlor seit dem jüngsten Rekord im vergangenen Mai etwa zehn Prozent an Wert. Für das vierte Quartal vermeldete das Konglomerat einen deutlichen Rückgang der Gewinne, welcher vor allem einem schwächeren Versicherungsgeschäft geschuldet war.

Quartalszahlen
Berkshire vermeldet in Buffetts letztem Quartal deutlichen Ergebnisrückgang28.02.2026 · 16:40 Uhr · onvista
Berkshire vermeldet in Buffetts letztem Quartal deutlichen Ergebnisrückgang

Das könnte dich auch interessieren

Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken
Dax Chartanalyse 03.03.2026
Verkaufspanik im Dax - hier liegt die nächste Unterstützung03. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.03.2026
Dax-Erholung erreicht wichtigen Widerstandsbereichheute, 11:40 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News