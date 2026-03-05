Buffett-Holding Berkshire kauft erstmals seit 2024 eigene Aktien

Das Investmentkonglomerat Berkshire Hathaway hat mitgeteilt, wieder eigene Aktien zurückzukaufen. Damit kauft die Buffett-Holding erstmals seit dem zweiten Quartal 2024 wieder eigene Anteile.

In einem entsprechenden Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC heißt es: „Berkshire Hathaways langfristige Rückkaufpolitik erlaubt es uns, Aktien der Klasse A und B jederzeit zurückzukaufen, wenn wir glauben, dass der Rückkaufspreis unter dem inneren Wert der Anteile liegt.“

Der Konzern habe am gestrigen Mittwoch mit den Rückkäufen begonnen. Zur genauen Zahl zurückgekaufter Aktien oder dem dafür aufgewendeten Kapital gab es keine Angaben. Laut Berkshire verpflichte die Rückkaufpolitik nicht dazu, eine spezifische Zahl an Aktien zu kaufen.

Auch Greg Abel, Chef des Konzerns und Nachfolger des legendären Investors Warren Buffett an der Spitze von Berkshire, schlug ebenfalls zu. Wie ein weiteres SEC-Dokument zeigt, sicherte sich Abel Berkshire-Aktien im Gegenwert von rund 15 Millionen US-Dollar.

Das entspricht ungefähr Abels Gehalt nach Steuern. Gegenüber „CNBC“ erklärte der Manager, er wolle weiter sein volles Gehalt nutzen, um Berkshire-Anteile zu erwerben. Abel führt den Konzern seit dem Jahreswechsel.

Zuletzt lief es weniger gut bei Berkshire. Die B-Aktie verlor seit dem jüngsten Rekord im vergangenen Mai etwa zehn Prozent an Wert. Für das vierte Quartal vermeldete das Konglomerat einen deutlichen Rückgang der Gewinne, welcher vor allem einem schwächeren Versicherungsgeschäft geschuldet war.