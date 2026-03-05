Bundesbank-Fehlbetrag mehr als halbiert: "Weiterhin solide Bilanz"

Berlin, 05. Mrz (Reuters) - ⁠Die Bundesbank hat 2025 erneut Milliardenverluste geschrieben, ist jedoch nicht mehr so tief in die roten Zahlen geraten. Angesichts einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage sank der Jahresfehlbetrag gegenüber 2024 um mehr als die Hälfte auf 8,6 Milliarden Euro. "Wir haben zwar weiter finanzielle Belastungen zu tragen, sie lassen ‌aber nach", sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel bei der Vorstellung des Jahresabschlusses am Donnerstag. Aus heutiger Sicht dürfte sich diese positive Entwicklung fortsetzen. Dennoch bleibe Geduld gefragt, denn die Bundesbank ⁠werde im laufenden ⁠Jahr erneut einen Jahresfehlbetrag ausweisen.

Der Bilanzverlust, der sich aus dem Verlustvortrag und dem aktuellen Jahresfehlbetrag ergibt, beläuft sich derzeit insgesamt auf 27,8 Milliarden Euro. Die finanziellen Belastungen der Bundesbank seien aber vorübergehender Natur, sagte Nagel: "Künftige Jahresüberschüsse werden wir nutzen, um den aufgelaufenen Bilanzverlust aus eigener Kraft ab- und die notwendige Risikovorsorge aufzubauen."

Auch mit einem Bilanzverlust kann die Bundesbank laut ‌Nagel ihre Aufgaben vollumfänglich erfüllen. Denn sie habe weiterhin eine ‌solide Bilanz. Die Bundesbank verfüge über hohe Bewertungsreserven, die Ende 2025 auf 388 Milliarden Euro angewachsen waren und damit um ein Vielfaches höher als der aktuelle und zu erwartende Bilanzverlust lagen. Die Bundesbank ⁠hatte wegen der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) 2024 einen Rekordverlust geschrieben. Erstmals seit 1979 kam ‌es zu roten Zahlen. Der Verlust lag 2024 ⁠nach vollständiger Auflösung der Rücklagen bei 19,2 Milliarden Euro.

GOLD GLÄNZT IN DER BILANZ

Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Mauderer verwies darauf, dass sich auch im Jahr 2025 finanzielle Belastungen bemerkbar machten. Verursacht wurden sie vor allem durch die geldpolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahre und ‌die EZB-Leitzinserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023. ⁠Der Jahresfehlbetrag 2025 sei mit 8,6 Milliarden ⁠Euro weiterhin erheblich: "Wir gehen davon aus, dass die Belastungen im Jahr 2026 weiter zurückgehen. Dennoch werden diese spürbar bleiben", kündigte Mauderer an.

Die Bilanzsumme veränderte sich im Jahr 2025 nur leicht. Sie sank um 24 Milliarden Euro auf 2,349 Billionen Euro. Zwar gingen die geldpolitischen Anleihebestände um 122 Milliarden Euro zurück, aber der Rückgang wurde durch die Bewertung der Goldposition zum Bilanzstichtag ausgeglichen. Diese kletterte aufgrund des starken Goldpreisanstiegs gegenüber dem Vorjahresende um 125 Milliarden Euro auf den neuen historischen Höchstwert von 395 Milliarden Euro. Damit erhöhte sich ⁠das Nettoeigenkapital um 112 Milliarden Euro auf 363 Milliarden Euro.

