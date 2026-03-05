Bundesbank macht 8,6 Milliarden Euro Verlust

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank hat das zweite Jahr in Folge einen Milliardenverlust gemacht. Für 2025 steht ein Minus von rund 8,6 Milliarden Euro in der Bilanz, das ist der zweithöchste Fehlbetrag in der Geschichte der Deutschen Bundesbank, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte./als/ben/DP/jsl

