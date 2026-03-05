Bundestag beschließt Bürgergeld-Reform
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat schärfere Regeln für die mehr als fünf Millionen Menschen im bisherigen Bürgergeld beschlossen. Das Parlament stimmte dem Umbau der Sozialleistung zu einer neuen Grundsicherung mehrheitlich zu, wie die Sitzungsleitung nach einer namentlichen Abstimmung bekanntgab./bw/vsr/DP/men
