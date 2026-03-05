China will KI in gesamter Wirtschaft - Open Source als Antwort auf USA

Peking, 05. Mrz (Reuters) - ⁠China will weltweit bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) an der Spitze stehen. Die Volksrepublik plant eine Führungsrolle bei Zukunftstechnologien wie Quantencomputing und Robotik, wie aus dem am Donnerstag vorgestellten neuen Fünfjahresplan hervorgeht. Das Land werde "die Kommandohöhen der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung erobern" und "entscheidende Durchbrüche bei wichtigen Kerntechnologien" anstreben, heißt ‌es in dem beim Nationalen Volkskongress veröffentlichten Dokument. In dem 141 Seiten starken Papier wird KI mehr als 50 Mal erwähnt. Die Pläne sind eine direkte Antwort auf den erbitterten ⁠Wettstreit mit ⁠den USA.

Herzstück der Strategie ist ein weitreichender "KI+ Aktionsplan". Er sieht vor, Künstliche Intelligenz mit Nachdruck in allen Bereichen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu verankern. Roboter sollen in Branchen mit Arbeitskräftemangel eingesetzt werden, während KI-Agenten Aufgaben weitgehend selbstständig übernehmen sollen.

"Pekings Ziel ist es, KI und Robotik zu nutzen, um die Produktivität und Leistung in einer Vielzahl von Sektoren zu steigern, von der ‌Fertigung und Logistik bis hin zu Bildung und Gesundheitswesen", sagte ‌der Experte für chinesische Technologie beim Institut Brookings, Kyle Chan. Die Regierung bezeichnete den Technologiebereich als "neue hochwertige Produktivkräfte" und räumte ihm in ihrem Arbeitsbericht eine weitaus wichtigere Rolle ein als in den Vorjahren.

Die strategische ⁠Neuausrichtung wird durch den zunehmenden Druck aus Washington befeuert. Der Technologie-Krieg mit den USA, der zu ‌weitreichenden Exportkontrollen für Hochleistungschips führte, hat in Peking ⁠die Entschlossenheit gestärkt, die technologische Abhängigkeit zu beenden. Über KI hinaus will die Regierung daher massiv in weitere Spitzenfelder investieren. Dazu gehören der Mobilfunkstandard 6G und Gehirn-Maschine-Schnittstellen.

Als neues Instrument im Wettbewerb mit den USA setzt China dabei überraschend auf eine Open-Source-Strategie für ‌Künstliche Intelligenz. So wird Software bezeichnet, deren Quellcode ⁠öffentlich zugänglich ist und von jedem verändert ⁠oder weiterentwickelt werden darf. Bei US-Konkurrenten wie Google (Gemini) und OpenAI (ChatGPT) sind etwa Quellcode und Trainingsdaten nicht öffentlich zugänglich.

Die Regierung will den Aufbau offener Entwickler-Netzwerke für KI gezielt fördern. Open Source wurde in früheren Berichten nicht erwähnt. "Dies ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen KI-Ansatz", sagte die Analystin Tilly Zhang von Gavekal Dragonomics. "Ich glaube, China hat dies sehr sorgfältig studiert und beschlossen, Open-Source-KI zu einer Vorzeigestrategie und einem Wettbewerbsvorteil gegenüber den USA zu machen."

Der Fünfjahresplan sieht zudem Durchbrüche in der Kernfusionstechnologie vor. Auch wiederverwendbare Schwerlastraketen sollen entwickelt werden, ebenso ⁠einsatzfähige Quantencomputer. Zudem soll die Machbarkeit des Baus einer Mondstation erkundet werden.

