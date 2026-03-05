Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Cicor erreicht im Jahr 2025 transformatives Wachstum



05.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 5. März 2026 – Im Jahr 2025 ist die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) in eine Phase des transformativen Wachstums eingetreten. Das Unternehmen hatte das Jahr 2024 mit einem Umsatz von CHF 480,8 Mio. abgeschlossen und erzielte 2025 einen Umsatz von CHF 616,5 Mio., was einem Wachstum von rund 28% entspricht. Auf Pro-forma-Basis, einschliesslich aller abgeschlossenen M&A-Transaktionen, stieg der Umsatz sogar auf CHF 691,0 Mio. Das beschleunigte Wachstumstempo stellt mehr als eine rein quantitative Ausdehnung dar, weil das Unternehmen damit in Bezug auf Grösse, Kunden, Märkte und Relevanz in eine neue Liga aufsteigt. Diese Entwicklung hat die Wettbewerbsposition von Cicor als führender europäischer Elektronikpartner für High-End-Anwendungen erheblich gestärkt.

Vier wichtige Faktoren versetzen Cicor in eine starke Position, um sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum fortzusetzen: eine weiter optimierte strategische geografische Präsenz, die Erweiterung der Kapazitäten, die für die Bedienung relevanter Kundenprogramme erforderlich sind, die bewährte Fähigkeit, als bevorzugter Partner bei Akquisitionen zu agieren, und eine weiterhin erhebliche finanzielle Schlagkraft. Der anhaltende Marktanteilsgewinn und das akquisitionsbereinigte Gewinnwachstum belegen den Erfolg der 2024 eingeleiteten Strategie. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 64,6 Mio., während der bereinigte Gewinn pro Aktie leicht auf CHF 7,45 zurückging (2024: CHF 7,85). Der starke freie Cashflow vor Akquisitionen in Höhe von CHF 49,1 Mio. glich den Mittelabfluss von CHF 49,9 Mio. für die fünf im Jahr 2025 abgeschlossenen Transaktionen weitgehend aus. Diese disziplinierte Kapitalallokation stellt die strategische Flexibilität für zukünftige Chancen sicher.

Cicor beschleunigte die Wachstumsdynamik der Vorjahre und steigerte den Umsatz um 28,2% von CHF 480,8 Mio. im Jahr 2024 auf CHF 616,5 Mio. im Jahr 2025 (pro forma: CHF 691,0 Mio.). Akquisitionen trugen 32,5% zum Umsatzwachstum bei, während sich die Aufwertung des Schweizer Frankens mit -2,3% negativ auswirkte. Das organische Wachstum betrug -2,0%, was in erster Linie auf die Schwäche der AS-Division zurückzuführen ist. Die EMS-Division erzielte ein organisches Wachstum von 0,1%, verglichen mit einem Rückgang von -1,3%1 im europäischen Markt für Electronics Manufacturing Services (EMS). Der Auftragseingang übertraf den Vorjahreswert um fast 50% und erreichte CHF 645,0 Mio., was hauptsächlich auf Akquisitionen zurückzuführen ist (2024: CHF 440,4 Mio.). Dieser starke Auftragseingang bildet eine solide Grundlage für weiteres Wachstum. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,05 deutet auf eine Rückkehr zum organischen Wachstum hin.

Cicor hat bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung der 2024 definierten Strategie erzielt, die bis 2028 einen Umsatz von CHF 1 Milliarde vorsieht. Diese starke Entwicklung stärkt das Vertrauen in die Erreichung der mittelfristigen Ziele. Angesichts dieser Fortschritte geht das Unternehmen davon aus, seine mittelfristigen Ziele im Laufe des Jahres 2026 zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

2025 ist das erste Jahr, in dem das Unternehmen aufgrund seiner Akquisitionstätigkeit erhebliche einmalige Ertragseffekte verzeichnete. Insbesondere die Übernahme von Éolane in Frankreich im April 2025, die aus einer Restrukturierungssituation heraus erfolgte, führte zunächst zu einmaligen Anlaufkosten und hat eine Margenverwässerung zur Folge. Cicor beabsichtigt, die ehemalige Éolane schrittweise auf das Margenniveau der Gruppe zu bringen, und geht vorsichtig von einer hohen einstelligen EBITDA-Marge bis zum Ende des laufenden Jahres aus. Der Integrationsprozess verläuft planmässig. Aufgrund der Beendigung der Übernahme von TT Electronics werden Transaktionskosten in Höhe von CHF 4,4 Mio., die sonst aktiviert worden wären, als Betriebsaufwand und rund CHF 2,4 Mio. als Finanzaufwand in der Erfolgsrechnung 2025 erfasst.

Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 64,6 Mio. Die Margenverwässerung aufgrund der Akquisitionen, insbesondere durch die Integration der insolventen Éolane-Gesellschaften, führte jedoch zu einer niedrigeren bereinigten EBITDA-Marge von 10,5% (2024: 12,6%). Wie im Vorjahr beliefen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte auf 2,8% des Umsatzes, was zu einem bereinigten EBIT von CHF 47,2 Mio. (2024: CHF 47,5 Mio.) führte, was einer bereinigten EBIT-Marge von 7,7% (2024: 9,9%) entspricht. Der bereinigte Reingewinn ging leicht von CHF 34,5 Mio. auf CHF 32,7 Mio. zurück, was in erster Linie auf ungünstige Wechselkurseffekte zurückzuführen ist.

Im Berichtsjahr führten Verbesserungen in der operativen Exzellenz zu einer deutlichen Verringerung des Nettoumlaufvermögens im Verhältnis zum Umsatz, das auf 22,3% (2024: 24,8%) sank, und erneut zu einem starken freien Cashflow vor Akquisitionen von CHF 49,1 Mio. (2024: CHF 61,1 Mio.). Dies unterstreicht die anhaltende Finanzdisziplin der Gruppe und liegt über dem langfristigen Ziel, 50% des EBITDA in freien Cashflow umzuwandeln.

Der starke freie Cashflow vor Akquisitionen finanzierte einen erheblichen Teil der damit verbundenen Kaufpreise. Nach dem Abschluss von fünf Akquisitionen im Jahr 2025 stieg der finanzielle Hebel (Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA) von 0,71 auf 1,10, wodurch Cicor in einer ausgezeichneten Position ist, um weitere Akquisitionen zu finanzieren. Trotz anhaltender Investitionstätigkeit verfügt die Gruppe weiterhin über ein solides Finanzprofil.

Das Unternehmen präsentiert in dem entsprechenden Abschnitt dieses Berichts bereinigte Leistungskennzahlen bis hin zum Ergebnis je Aktie. Angesichts der hohen Akquisitionsaktivität soll dieser Ansatz die Transparenz und Vergleichbarkeit mit historischen Ergebnissen und Wettbewerbern verbessern. Die Kennzahlen zeigen sowohl die ausgewiesenen als auch die bereinigten Finanzinformationen. Die Bereinigungen umfassen einmalige Effekte im Zusammenhang mit Akquisitionsaufwertungen, Integration und Restrukturierung sowie andere akquisitionsbezogene buchhalterische Effekte.

Rekord von fünf abgeschlossenen Akquisitionen Im Berichtsjahr hat Cicor seine paneuropäische Wachstumsstrategie durch fünf gezielte Akquisitionen weiter vorangetrieben und damit seine Präsenz in den Kernmärkten Healthcare/Medizintechnik, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gestärkt. Jede Akquisition trägt direkt zum Wachstum des Unternehmens und einem besseren Zugang zu Kunden bei.

Das Jahr begann mit der Übernahme der Profectus GmbH (Suhl, Deutschland), die am 3. Januar 2025 abgeschlossen wurde und die Marktposition von Cicor in Deutschland weiter stärkt. Profectus entwickelt und produziert elektronische Module und Systeme für Kunden aus der Industrie und Medizintechnik, beschäftigt rund 90 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von rund 20 Mio. Euro. Die Leitung des Geschäfts erfolgt nun gemeinsam mit der nahegelegenen Cicor Digital Elektronik GmbH (Wutha-Farnroda und Buttlar, Deutschland).

Ein bedeutender Schritt zur Vergrösserung der Gruppe wurde im April 2025 mit der Übernahme wesentlicher Geschäftsaktivitäten der Éolane-Gruppe erreicht, wodurch Cicor in den französischen Markt für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Eisenbahninfrastruktur sowie Energie-, Industrie- und Gesundheitstechnologieanwendungen eintrat. Die Transaktion umfasste fünf Standorte in Frankreich und zwei Standorte in Marokko, wodurch rund 890 Mitarbeitende und ein profitabler Umsatz von etwa 128 Mio. Euro hinzukamen. Der Umfang dieser Akquisition stellt eine bedeutende Erweiterung der europäischen Präsenz von Cicor dar. Die Akquisition stärkt die Position von Cicor in regulierten Endmärkten und bietet das Potenzial, die Margen im Laufe der Zeit durch operative und Beschaffungssynergien zu verbessern.

Im Juni 2025 ging Cicor eine strategische Partnerschaft mit Mercury Systems ein und übernahm dessen Elektronikfertigungsstätte in Plan-les-Ouates (Genf, Schweiz). Der Standort beschäftigt 34 Mitarbeitende, und die Produktion wird im Laufe des Jahres 2026 schrittweise auf bestehende Cicor-Standorte im Vereinigten Königreich und der Schweiz verlagert, um operative Synergien zu nutzen. Parallel dazu hat Mercury einen Fünfjahres-Liefervertrag abgeschlossen, der die Kapazitätsauslastung und die Umsatzgenerierung im Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung unterstützt. Dieser Vertrag bietet langfristige Planungssicherheit für die Produktionsplanung.

Am 1. August 2025 schloss Cicor die Übernahme von MADES S.A.U. in Málaga, Spanien, ab, einem Spezialunternehmen, das hauptsächlich den Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bedient. MADES beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von etwa 30 Mio. Euro. Das Unternehmen ist profitabel mit einer EBITDA-Marge, die leicht über dem Konzerndurchschnitt liegt, und bleibt operativ unverändert, um die Kontinuität für die Kunden zu gewährleisten.

Zum Jahresende erwarb Cicor zwei Produktionsstätten von Valtronic Technologies und trat damit in den US-Markt ein und baute seine Produktionspräsenz in Marokko weiter aus. Die Standorte in Cleveland (Ohio, USA) und Berrechid (Marokko) brachten rund 220 Mitarbeitende und tragen mit circa CHF 23 Mio. zum zusätzlichen Umsatz bei, wobei weiteres Wachstumspotenzial besteht. Der Standort in Marokko befindet sich im selben Gebäude wie Cicor France (ehemals Éolane), was erhebliche Integrationschancen bietet. Dieser Schritt markiert eine wichtige Erweiterung der globalen Lieferkapazitäten von Cicor. Strategisch stärkt die Transaktion die Medizintechnik-Aktivitäten der Gruppe und ermöglicht die lokale Fertigung für US-Kunden.

Im Oktober 2025 gab Cicor seine Absicht bekannt, TT Electronics im Rahmen eines Scheme of Arrangement zu übernehmen, was vom TT-Verwaltungsrat einstimmig unterstützt wurde. Die geplante Fusion mit TT Electronics bot starke strategische und industrielle Gründe. Allerdings wurde die erforderliche Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen an der Generalversammlung nicht erreicht, sodass die Transaktion nicht zustande kam und nicht weiterverfolgt wird. Infolgedessen wurden in der Erfolgsrechnung 2025 einmalige transaktionsbezogene Kosten in Höhe von rund CHF 6,8 Mio. erfasst. Der strategische Fokus der Gruppe bleibt trotz des Scheiterns der Transaktion unverändert. Cicor ist gut positioniert, um seine Strategie auf eigenständiger Basis fortzusetzen, während seine disziplinierte, wertorientierte M&A-Strategie unverändert bleibt.

Mit fünf abgeschlossenen Akquisitionen und einer aufgrund eines disziplinierten Vorgehens abgebrochenen Transaktion hat das Managementteam erneut seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, mehrere M&A- und Integrationsprozesse gleichzeitig zu steuern, und das Unternehmen damit als eines der leistungsfähigsten Konsolidierungsvehikel positioniert.

Märkte und Regionen Cicor hat bereits in allen seinen Zielmärkten führende Positionen erreicht. Darüber hinaus beobachtet Cicor eine Veränderung im Auswahlverhalten globaler Kunden, welche durch die paneuropäische Präsenz und die Fähigkeiten des Unternehmens begünstigt wird. Auf Pro-forma-Basis und laut New Venture Research in Kombination mit eigenen Untersuchungen rangiert Cicor in Europa auf Platz zwei im Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, auf Platz drei im Bereich Medizin und auf Platz sechs im Bereich Industrieanwendungen, was insgesamt zu einer Position als Nummer vier auf dem europäischen Markt führt. Dies spiegelt die gestärkte Wettbewerbsposition der Gruppe in ihren Kernbereichen wider.

In allen strategischen Zielmärkten von Cicor wurde ein Wachstum verzeichnet: Während die Medizintechnik um 3,8% und die Industrieelektronik um 48,3% wuchs, legte das Geschäft mit Luft- und Raumfahrt und Verteidigung deutlich um 30,3% zu. Damit betrug der Anteil des Umsatzes aus industriellen Anwendungen 38,5% (2024: 33,3%), der Anteil von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 25,7% (2024: 25,3%) und der Anteil der Medizintechnik 19,2% (2024: 23,7%). Aufgrund von Akquisitionen stieg der Umsatz in Europa (ausserhalb der Schweiz) um 32,7% und trug 70,0% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei (2024: 67,6%). Der Umsatz mit Kunden in der Schweiz stieg um 22,5% und trug 16,9% bei (2024: 17,6%). Der Umsatz mit Kunden in Asien stieg um 9,1% und erreichte einen Anteil von 8,4% (2024: 9,9%). Der direkt in Amerika fakturierte Umsatz wuchs um 24,5% und machte 3,8% des Gesamtumsatzes von Cicor aus (2024: 3,9%). Diese Verschiebungen verdeutlichen die wachsende internationale Präsenz der Gruppe.

Electronics Manufacturing Services kehren zu organischem Wachstum zurück Im Jahr 2025 erzielte der Geschäftsbereich EMS ein leicht positives organisches Wachstum von 0,1% und übertraf damit den europäischen EMS-Markt, der um 1,3%2 zurückging. Nach den deutlichen Marktanteilsgewinnen im Jahr 2024 konnte Cicor trotz des schwierigen Marktumfelds erneut einen leichten zusätzlichen Marktanteilsgewinn erzielen. Während das EMS-Geschäft in Deutschland von der anhaltend schwachen Konjunkturlage beeinträchtigt wurde, verzeichneten die Umsätze in anderen Regionen – Vereinigtes Königreich, Asien und Rumänien – ein organisches Wachstum. Der Nettoumsatz der EMS-Division belief sich auf CHF 584,0 Mio. Das bereinigte EBITDA erreichte CHF 63,8 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,9% entspricht und die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells sowie die anhaltende operative Disziplin widerspiegelt.

Die anhaltende Fokussierung auf strukturell attraktive Wachstumsmärkte – insbesondere Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Medizintechnik – in Verbindung mit dem differenzierten Wertversprechen von Cicor unterstützte weitere Marktanteilsgewinne in ganz Europa. Das Umsatzwachstum wurde insbesondere durch wichtige Kundenprogramme in der Anlaufphase vorangetrieben, darunter Anwendungen in den Bereichen Sensortechnologie, Halbleiterausrüstung, Neurostimulationsimplantate und medizinische Wearables.

Ein wachsender Anteil dieser Produkte wird gemeinsam mit Cicor entwickelt, was die Fortschritte bei der Positionierung von Cicor als echte CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) innerhalb des EMS-Angebots unterstreicht. Der weitere Ausbau der Co-Development-Kapazitäten bleibt ein Kernelement der Strategie von Cicor. Ende 2025 arbeiteten über 400 Ingenieure in den Bereichen Produkt- und Testentwicklung, Verfahrenstechnik und EMV-Prüfung eng mit Kunden zusammen, um komplexe elektronische Systeme effizient auf den Markt zu bringen.

Im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung verzeichnete die EMS-Division einen bedeutenden Auftragseingang, darunter weitere Vertragsabschlüsse zu Beginn des laufenden Jahres, was zu einem positiven Book-to-Bill-Verhältnis für die Gruppe führte. In Verbindung mit einer Stabilisierung in den anderen Endmärkten bildet diese Auftragsdynamik eine solide Grundlage für ein positives organisches Wachstum der EMS-Division im laufenden Jahr.

Advanced Substrates mit verbesserter Kostenstruktur Im Jahr 2025 erzielte der Geschäftsbereich Advanced Substrates einen Nettoumsatz von CHF 35,3 Mio. Auf organischer Basis ging der Umsatz um 22,0% zurück, was in erster Linie auf deutlich geringere Auftragsvolumina von zwei grossen Medizintechnik-Kunden infolge von Massnahmen zur Bestandsoptimierung zurückzuführen ist. Darüber hinaus meldeten Kunden im Bereich Hörgeräte eine gedämpfte Nachfrage auf dem Endmarkt, was den Umsatz im Berichtsjahr zusätzlich belastete.

Vor diesem Hintergrund hat der Geschäftsbereich seine Kostenstruktur weiter konsequent verbessert, was die Grundlage für eine künftige Margenerholung stärkt. Im Bereich Dünnschichttechnologie wurde der Standort Ulm (Deutschland) geschlossen und die Produktion vollständig am Standort Wangs in der Schweiz konsolidiert, was zu einer fokussierteren und effizienteren Produktionsstruktur führte.

Im Bereich Leiterplatten wurden am Standort Boudry (Schweiz) weitere operative Verbesserungen umgesetzt. Durch diese Massnahmen konnten die Auswirkungen des volumenbedingten Margendrucks wirksam abgefedert und der Rückgang der Rentabilität begrenzt werden. Das bereinigte EBITDA sank auf CHF 3,8 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,8% entspricht.

Für den Geschäftsbereich Advanced Substrates werden keine weiteren negativen Auswirkungen durch Lagerbestandsanpassungen bei Kunden erwartet. Da diese Effekte auslaufen und die Nachfrage aus dem Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung deutlich steigt, rechnet der Geschäftsbereich mit einem starken Umsatzwachstum. Der Schwerpunkt im laufenden Jahr wird auf der erfolgreichen Skalierung des Betriebs liegen, um der höheren Nachfrage gerecht zu werden.

Strategie Seit der Umsetzung seiner Unternehmensstrategie im Jahr 2017 hat Cicor seinen Umsatz fast verdreifacht (+184%), das bereinigte EBITDA mehr als verdreifacht (+236%) und den bereinigten Reingewinn verfünffacht (+391%). Das Unternehmen ist von Platz 30 unter den europäischen EMS-Anbietern auf Platz 4 aufgestiegen und hat sich damit die Marktführerschaft in der Schweiz und im Vereinigten Königreich sowie eine europaweite Führungsposition im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gesichert. Diese Entwicklung zeigt die nachhaltige strategische Umsetzungskompetenz der Gruppe.

Die Strategie von Cicor gliedert sich in drei Schwerpunktbereiche. Erstens konzentriert sich Cicor auf High-End-Elektronik für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung. Das Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Systeme für sicherheitskritische Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum. In der Medizintechnik unterstützt Cicor die Industrialisierung fortschrittlicher Produkte wie Hörsysteme, chirurgische Robotik und intelligente Lösungen zur Medikamentenverabreichung. Darüber hinaus treibt Cicor die Miniaturisierung und Automatisierung elektronischer Systeme voran, insbesondere in den Bereichen Robotik, Sensorik, Steuerungssysteme und Halbleiterausrüstung.

Zweitens ist das skalierte High-Mix-Low-Volume-Geschäftsmodell ein zentraler Treiber der Wertschöpfung. Eine hohe Produktvielfalt in Verbindung mit kleinen bis mittleren Losgrössen begrenzt die Abhängigkeit von einzelnen Kunden und reduziert das Risiko von Schwankungen einzelner Endmärkte, was die Widerstandsfähigkeit in volatilen Umgebungen unterstützt. Die dezentrale Organisationsstruktur ermöglicht Flexibilität und eine enge Kundeninteraktion, während Skaleneffekte in den Bereichen Beschaffung, Fertigung und Vertrieb realisiert werden. Dieses Modell unterstützt die Margenentwicklung und langfristige Kundenbeziehungen. Es bleibt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in der Wettbewerbspositionierung von Cicor.

Drittens kombiniert Cicor eine paneuropäische Marktpräsenz mit einer global ausgerichteten Fertigungs- und Engineering-Plattform. Durch gezielte Akquisitionen wurden die Produktions- und Engineering-Aktivitäten bis 2025 auf sieben Märkte ausgeweitet, wodurch Zugang zu circa 70% der europäischen Elektronik-OEMs geschaffen wurde. Cicor bietet kundenspezifische Fertigungslösungen, die regulatorische Anforderungen, Nearshoring und lokale Produktionsmodelle berücksichtigen. Die Etablierung einer Präsenz in den Vereinigten Staaten im Jahr 2025 erweitert die globale Präsenz weiter und ermöglicht die Bereitstellung lokaler Vertriebs-, Engineering- und Fertigungsdienstleistungen für internationale Kunden.

Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist ein Treiber der Strategie «Creating Together» von Cicor für 2028 und ein relevanter Faktor für die Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und des nachhaltigen Shareholder Value. In einem zunehmend volatilen Umfeld, das durch geopolitische Veränderungen, Neuausrichtungen der Lieferketten und steigende regulatorische Anforderungen gekennzeichnet ist, stärkt ein diszipliniertes ESG-Management die Widerstandsfähigkeit, sichert den Marktzugang und erhöht das Vertrauen der Kunden. Cicor integriert daher systematisch Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) in seine strategischen Überlegungen, sein operatives Management und sein Risikomanagement-Framework als Teil seiner Compliance-Struktur.

Klare Richtlinien, robuste interne Kontrollen und strukturierte Risikomanagementprozesse gewährleisten eine einheitliche Umsetzung an allen Standorten. Definierte Leistungsindikatoren ermöglichen eine transparente Überwachung der Fortschritte und stärken die Verantwortlichkeit des Managements. Cicor betrachtet Nachhaltigkeit als einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der auf Compliance basiert, von messbaren Zielen geleitet wird und in direktem Zusammenhang mit der langfristigen Wertschöpfung und Risikominderung steht.

Unsere Mitarbeitenden bleiben ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das Bestreben von Cicor, ein Arbeitgeber erster Wahl zu sein, unterstützt seine Fähigkeit, hochqualifizierte Talente in wettbewerbsintensiven Märkten anzuziehen, zu halten und zu entwickeln. Eine starke Sicherheitskultur, ein integrativer Führungsansatz und der Fokus auf kontinuierliche Weiterentwicklung stärken die operative Leistung und Innovationsfähigkeit. Im Jahr 2025 blieben die Arbeitsunfälle unter den Branchenbenchmarks, was die Wirksamkeit der Sicherheitsmanagementsysteme des Unternehmens unterstreicht.

Die operative Effizienz und die Umweltleistung sind weiterhin eng aufeinander abgestimmt. Im Jahr 2025 sank der Energieverbrauch im Verhältnis zum Umsatz um 5%, während der Anteil erneuerbarer Energien auf 32% stieg (2024: 28%). Das Unternehmen macht weiterhin Fortschritte bei der Erreichung seines Ziels, die Emissionen bis 2030 um 30% zu reduzieren, und unterstützt damit die Kosteneffizienz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Die Transparenz der Lieferkette ist besonders wichtig. Cicor wendet strukturierte Screening- und risikobasierte Due-Diligence-Prozesse an, um ESG-Risiken in seiner gesamten Lieferantenbasis zu identifizieren und zu mindern. Im Jahr 2025 wurden 72% der Lieferanten im Rahmen des Risikobewertungssystems des Unternehmens überprüft. Durch die Stärkung von Transparenz, Rückverfolgbarkeit und verantwortungsvollen Beschaffungspraktiken übernimmt Cicor Verantwortung über seine eigenen Aktivitäten hinaus und verbessert die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Sicherung von Kundenbeziehungen und die Gewährleistung einer stabilen Geschäftsentwicklung.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurde nach den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und den Anforderungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) erstellt und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben zur nicht-finanziellen Berichterstattung gemäss dem schweizerischen Obligationenrecht. Der Bericht wird den Aktionären an der ordentlichen Generalversammlung 2026 zur Genehmigung vorgelegt.

Dividendenpolitik Der Verwaltungsrat der Cicor Technologies Ltd. schlägt der Generalversammlung 2026 vor, keine Dividende auszuschütten, um Kapital für strategische Akquisitionen zur Unterstützung des Wachstumskurses des Unternehmens bereitzustellen.

Diese Investitionen zielen darauf ab, langfristigen Wert für alle Stakeholder von Cicor zu schaffen. Dieser Ansatz der Kapitalallokation priorisiert die langfristige Wertschöpfung gegenüber kurzfristigen Ausschüttungen. Sobald Cicor nach den Akquisitionen eine nachhaltige Wachstumsplattform erreicht hat, die einen wiederkehrenden positiven Netto-Cashflow generiert, wird eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen in Betracht gezogen.

Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres Am 7. Januar stimmte eine Mehrheit der Aktionäre von TT Electronics der Übernahme durch Cicor zu, jedoch nicht die erforderlichen 75 Prozent. Das bedeutet, dass das Projekt nicht weiterverfolgt wird.

Fokus auf Integration und kontinuierlichem Wachstum Nach einem Jahr des transformativen Wachstums wird sich Cicor stark auf die erfolgreiche Integration der 2025 übernommenen Unternehmen konzentrieren und gleichzeitig eine selektive und disziplinierte M&A-Strategie verfolgen. Gestützt durch ein positives Book-to-Bill-Verhältnis erwartet Cicor für das laufende Jahr eine Rückkehr zum organischen Wachstum, wobei sich die Dynamik allmählich verstärken und in der zweiten Jahreshälfte einen stärkeren Beitrag leisten dürfte. Gleichzeitig gehören der Abschluss des Integrationsprozesses, die Steigerung der Margen des Konzerns und die weitere Stärkung der operativen Effizienz zu den Prioritäten des Managements. Die erwartete weitere Aufwertung des Schweizer Frankens bleibt eine Herausforderung. Während transaktionsbezogene Währungsrisiken durch geeignete Massnahmen aktiv gesteuert werden, resultieren die Auswirkungen auf die Finanzergebnisse in erster Linie aus Umrechnungseffekten.

Unter Berücksichtigung des für 2026 erwarteten organischen Wachstums und des Beitrags der 2025 übernommenen Unternehmen für das gesamte Jahr wird für 2026 ein Konzernumsatz zwischen CHF 700 Mio. und CHF 750 Mio. erwartet. Das bereinigte EBITDA wird unter der Annahme stabiler geopolitischer, wirtschaftlicher und finanzieller Rahmenbedingungen voraussichtlich zwischen CHF 70 Mio. und CHF 80 Mio. liegen.

Die im Jahr 2025 abgeschlossenen Akquisitionen konnten zu attraktiven Kaufpreisen getätigt werden. Die damit verbundene, vorübergehende Margenverwässerung wird bewusst in Kauf genommen. Insbesondere Cicor France (ehemals Éolane), die grösste Akquisition, nähert sich bis Ende 2026 schrittweise der Zielmarge an und wirkt bis dahin noch margenverwässernd. Gleichzeitig schafft der Margenanstieg strukturellen Wert und ermöglicht eine weitgehende operative Refinanzierung der Akquisition.

Cicor hat im Rahmen der Strategievorstellung im November 2024 finanzielle Mittelfristziele für das Jahr 2028 veröffentlicht. Diese werden im Laufe des Jahres regelmässig überprüft und bei Bedarf überarbeitet:

• Jährliches organisches Umsatzwachstum von 7-10% • Umsatz von >CHF 1 Milliarde bis 2028 • Profitabilität von 7-10% (EBIT) und 10-13% (EBITDA) • Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von >15% • Verschuldungsgrad (Net Dept / EBITDA) von <2,75 • Investitionsausgaben (CAPEX) von weniger als 3% des Umsatzes

Cicor ist weiterhin gut positioniert und profitiert von dem Fokus auf die Märkte Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds hat Cicor seine Resilienz in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Basierend auf seiner proaktiven Risikomanagementstrategie und der kontinuierlichen Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen strebt das Unternehmen nach nachhaltigem Wachstum und der effektiven Verfolgung seiner Unternehmensziele ein. Akquisitionen werden in der Strategie von Cicor weiterhin eine wichtige Rolle spielen, da das Unternehmen in einem stark fragmentierten Markt attraktive Möglichkeiten sieht.

Kontakt Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen



Media Relations

Telefon +41 71 913 73 00 E-Mail: media@cicor.com



Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00 E-Mail: investor@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeitenden in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15 9552 Bronschhofen Schweiz Telefon: +41719137300 Fax: +41719137301 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com ISIN: CH0008702190 Valorennummer: 870219 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2285898

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285898 05.03.2026 CET/CEST