Dax dürfte schwächer starten - Entwicklungen in Nahost im Fokus

Frankfurt, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag schwächer starten. Am Mittwoch waren die Aktienmärkte auf Erholungskurs gegangen, während die Preisexplosion am ‌Ölmarkt stoppte. Der Dax hatte 1,7 Prozent auf 24.205 Punkte zugelegt. Auch an der Wall Street ging ⁠es ⁠bergauf. Investoren hofften auf eine baldige Entspannung im Nahen Osten.

Die Richtung an den Börsen dürften auch am Donnerstag die Entwicklungen im Iran vorgeben. Die Republikaner im US-Senat blockierten eine parteiübergreifende Resolution, die den ‌Militäreinsatz gegen den Iran stoppen soll. ‌Der Senat stimmte am Mittwoch mit 53 zu 47 Stimmen dagegen, die Vorlage weiter zu behandeln. Mit der ⁠Resolution soll der Kongress sein verfassungsmäßiges Recht zurückerlangen, Kriege ‌zu erklären.

Hierzulande lassen sich unter ⁠anderem Merck KGaA und DHL in ihre Bilanzen schauen. Die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank dürften Einblick in die internen Diskussionen ‌der Währungshüter geben. Sie ⁠hatten den Leitzins im ⁠Februar weiter konstant gehalten, zugleich aber ihre Flexibilität angesichts der unsicheren geopolitischen Lage betont.

In Peking beginnt die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses. Im Fokus steht der neue Fünfjahresplan, der unter anderem Ziele für den Klimaschutz, die Energiesicherheit und den Abbau von Industrie-Überkapazitäten definieren soll.

(Bericht von Anika Ross, Daniela PegnaRedigiert von ⁠Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)