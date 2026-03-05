Dax dürfte schwächer starten - Entwicklungen in Nahost im Fokus

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag schwächer starten. Am Mittwoch waren die Aktienmärkte auf Erholungskurs gegangen, während die Preisexplosion am ‌Ölmarkt stoppte. Der Dax hatte 1,7 Prozent auf 24.205 Punkte zugelegt. Auch an der Wall Street ging ⁠es ⁠bergauf. Investoren hofften auf eine baldige Entspannung im Nahen Osten.

Die Richtung an den Börsen dürften auch am Donnerstag die Entwicklungen im Iran vorgeben. Die Republikaner im US-Senat blockierten eine parteiübergreifende Resolution, die den ‌Militäreinsatz gegen den Iran stoppen soll. ‌Der Senat stimmte am Mittwoch mit 53 zu 47 Stimmen dagegen, die Vorlage weiter zu behandeln. Mit der ⁠Resolution soll der Kongress sein verfassungsmäßiges Recht zurückerlangen, Kriege ‌zu erklären.

Hierzulande lassen sich unter ⁠anderem Merck KGaA und DHL in ihre Bilanzen schauen. Die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank dürften Einblick in die internen Diskussionen ‌der Währungshüter geben. Sie ⁠hatten den Leitzins im ⁠Februar weiter konstant gehalten, zugleich aber ihre Flexibilität angesichts der unsicheren geopolitischen Lage betont.

In Peking beginnt die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses. Im Fokus steht der neue Fünfjahresplan, der unter anderem Ziele für den Klimaschutz, die Energiesicherheit und den Abbau von Industrie-Überkapazitäten definieren soll.

(Bericht von Anika Ross, Daniela PegnaRedigiert von ⁠Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 03.02.2026
Dax verbucht größten Tagesverlust seit fast einem Jahr03. März · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax stabil
Trump will Straße von Hormus sicherngestern, 09:10 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Dax Tagesrückblick 02.03.2026
Iran-Krieg belastet Dax und Aktienmärkte02. März · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Index-Monitor
Lufthansa vor Rückkehr in den Dax - Zalando gefährdetgestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa vor Rückkehr in den Dax - Zalando gefährdet
Andauernde Kampfhandlungen
Talfahrt geht wegen Iran-Krieg weiter03. März · dpa-AFX
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News