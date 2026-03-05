Dax gibt zur Eröffnung nach - Ölpreise im Aufwind

Frankfurt, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Nach seinem jüngsten Erholungskurs ist der Dax am Donnerstag wieder unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex verlor 0,7 Prozent auf 24.046 Zähler. "Die Schwankungen an den Börsen bleiben hoch und das wird wohl auch noch ‌für einige Zeit so bleiben", prognostizierte Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den Krieg in Nahost. Für Nervosität sorgt vor ⁠allem der ⁠steigende Ölpreis. "Je länger dieser Krieg und die Blockade der Straße von Hormus dauern, desto größer wird die Auswirkung auf die weltweite Energieversorgung", erläuterte Altmann.

Seit Wochenbeginn sind die Preise für das Nordseeöl Brent und WTI um jeweils mehr als 16 Prozent nach oben geschnellt. Die ‌Wasserstraße von Hormus ist eine wichtige Transportader für ‌rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Versorgung. Aktuell ist der Schiffsverkehr hier eingestellt. Iranische Streitkräfte haben Öltanker in oder nahe der Straße von ⁠Hormus angegriffen.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Aktien von DHL, ‌die mehr als fünf Prozent nachgaben. ⁠Der Umsatz sank 2025 unter anderem wegen schrumpfender Sendungsvolumina der wichtigen Express-Sparte in die USA um 1,6 Prozent auf 82,9 Milliarden Euro, der operative Gewinn (Ebit) legte dagegen dank der Einsparungen ‌um 3,7 Prozent auf 6,1 ⁠Milliarden Euro zu.

Bei Merck fanden die ⁠Anleger nur schwer eine Richtung. Der Pharma- und Technologiekonzern stellt sich im laufenden Jahr wegen des Patentverlusts für ein wichtiges Medikament und starker Währungseffekte auf einen Ergebnisrückgang von bis zu zehn Prozent ein. Die Aktien schwankten zwischen einem Plus von 2,8 und einem Minus von einem Prozent. Im MDax ging es für die Aktien von Ströer trotz eines Rekordumsatzes um mehr als sechs Prozent bergab.

