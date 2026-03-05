DAX hält sich stabil – Nahostlage treibt Energiepreise
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute die weitere Verschärfung der Lage im Nahen Osten. Neue Angriffe durch die USA und Israel im Iran sowie militärische Operationen im Libanon schüren Sorgen vor einer regionalen Ausweitung des Konflikts. Zusätzlich wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet. In der Folge ziehen die Preise für Öl und Gas wieder an, was Inflations- und Wachstumssorgen neu entfacht.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
DHL Group startet deutlich schwächer in den Handelstag. Nach Vorlage der Jahreszahlen belastet insbesondere der vorsichtige Ausblick für 2026 die Stimmung. Marktteilnehmer zeigen sich zunehmend skeptisch, ob die angekündigten Kosteneinsparungen im kommenden Jahr in vergleichbarem Umfang fortgeführt werden können.
Auch Ströer gerät unter Druck. Ausschlaggebend ist eine enttäuschende Gewinnprognose für 2026, die am Markt für spürbare Ernüchterung sorgt und zu erhöhtem Abgabedruck führt.
Jenoptik notiert deutlich im Plus. Grund dafür ist der überraschende Aufstieg in den MDax zum 23. März diesen Jahres.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4TWS
|8,37
|74,719507 USD
|9,46
|Open End
|DAX®
|Bull
|HC1KR1
|82,84
|15882,712597 Punkte
|2,94
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN3WPX
|6,43
|23633,200085 Punkte
|37,74
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN3WRA
|4,5
|23903,236649 Punkte
|55,79
|Open End
|Dow Jones
|Bull
|UN4Z56
|11,59
|47394,143998 Punkte
|35,95
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Put
|UN436T
|2,68
|23300,00 Punkte
|-24,07
|02.04.2026
|Gold
|Call
|UN0P79
|47,43
|4650,00 USD
|8,16
|20.03.2026
|DAX®
|Put
|UN2VYB
|15,11
|24100,00 Punkte
|-6,36
|19.03.2027
|DAX®
|Call
|UN2VSB
|22,84
|24200,00 Punkte
|6,41
|19.03.2027
|Heidelberg Materials AG
|Call
|UG9ZLT
|0,43
|250,00 EUR
|7,51
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2026; 10:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|HB8X6Y
|2,14
|21519,010389 Punkte
|9
|Open End
|Tui AG
|Long
|UG46HH
|6,00
|5,015758 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG4YER
|1,33
|22998,305577 Punkte
|20
|Open End
|Tesla Inc.
|Short
|UN1EB2
|0,99
|446,534534 USD
|-10
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|2,55
|22594,861435 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2026; 11:00 Uhr;
