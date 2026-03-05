DAX® - Starke Gegenbewegung: jetzt folgt der Lackmustest

Nach zwei Abwärtsgaps in Folge zeigte der DAX® gestern eine starke Aufwärtsreaktion. Dabei kratzen die deutschen Standardwerte an der Schlüsselzone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.176 Punkten), der Nackenlinie des jüngsten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der ersten der beiden Abwärtskurslücken (24.242 zu 24.577 Punkte). Eine Rückeroberung der beschriebenen Barrieren – inklusive der Negierung des angeführten Doppeltops – würde die angespannte Chartsituation wesentlich verbessern. Dabei helfen könnte z. B. der Nasdaq-100®, der höher notiert als am Freitag vergangener Woche (siehe Analyse unten). Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind sowohl der Bullen- als auch der Bärenanteil gesunken. Entsprechend hat das „neutrale Lager“ einen deutlichen Zuwachs erfahren. Per Saldo liegen die Prozentsätze nahe an den historischen Durchschnittswerten und auch recht nahe an der klassischen „1/3 – 1/3 – 1/3-Verteilung“. Das Sentiment gestaltet sich also recht neutral.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

