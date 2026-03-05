W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Starke Gegenbewegung: jetzt folgt der Lackmustest

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Starke Gegenbewegung: jetzt folgt der Lackmustest

Nach zwei Abwärtsgaps in Folge zeigte der DAX® gestern eine starke Aufwärtsreaktion. Dabei kratzen die deutschen Standardwerte an der Schlüsselzone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.176 Punkten), der Nackenlinie des jüngsten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der ersten der beiden Abwärtskurslücken (24.242 zu 24.577 Punkte). Eine Rückeroberung der beschriebenen Barrieren – inklusive der Negierung des angeführten Doppeltops – würde die angespannte Chartsituation wesentlich verbessern. Dabei helfen könnte z. B. der Nasdaq-100®, der höher notiert als am Freitag vergangener Woche (siehe Analyse unten). Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind sowohl der Bullen- als auch der Bärenanteil gesunken. Entsprechend hat das „neutrale Lager“ einen deutlichen Zuwachs erfahren. Per Saldo liegen die Prozentsätze nahe an den historischen Durchschnittswerten und auch recht nahe an der klassischen „1/3 – 1/3 – 1/3-Verteilung“. Das Sentiment gestaltet sich also recht neutral.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Erneut niedriger erwartet
g​n​u​b​r​e​W
03. März · HSBC
DAX® - Erneut niedriger erwartet
Webinar Special! – Marktupdate DAX®, Öl, Gold & Co.
g​n​u​b​r​e​W
03. März · HSBC
Webinar Special! – Marktupdate DAX®, Öl, Gold & Co.
DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte
g​n​u​b​r​e​W
02. März · HSBC
DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte
Wochenrückblick – Eine positive Woche für den DAX®
g​n​u​b​r​e​W
28. Feb. · HSBC
Wochenrückblick – Eine positive Woche für den DAX®
DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte?
g​n​u​b​r​e​W
27. Feb. · HSBC
DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News