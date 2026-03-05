Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1618 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1618 (Mittwoch: 1,1649) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8607 (0,8584) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,87050) britische Pfund, 183,03 (183,02) japanische Yen und 0,9064 (0,9082) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News