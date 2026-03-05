Höhere Dividende vorgeschlagen

DHL erwartet 2026 kaum Gewinnwachstum

dpa-AFX
BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL muss auch im laufenden Jahr auf eine Erholung der Weltwirtschaft hoffen. Es gebe vor allem in der Geopolitik sehr viele Variablen und Unsicherheiten, sagte Konzernchef Tobias Meyer am Donnerstag laut Mitteilung. In der Prognose sei keine Verbesserung des weltwirtschaftlichen Umfelds einkalkuliert. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet der Bonner Dax -Konzern über 6,2 Milliarden Euro und damit im schlechtesten Fall nur ein kleines Plus im Vergleich zu 2025. Die vom Unternehmen befragten Analysten hatten hingegen im Schnitt mit 6,4 Milliarden Euro gerechnet.

Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn um 3,7 Prozent auf gut 6,1 Milliarden Euro und damit leicht besser als von Experten erwartet. Der an der Börse viel beachtete freie Barmittelzufluss fiel mit 3,2 Milliarden Euro ebenfalls höher aus als geschätzt. Unterm Strich entfielen auf die Aktionäre mit 3,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,90 Euro je Aktie erhöht werden./lew/men

