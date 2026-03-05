DHL will sich gegen Folgen des Iran-Konflikts stemmen
Troisdorf, 05. Mrz (Reuters) - Der Logistikriese DHL ist optimistisch, die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs um Iran bewältigen zu können. DHL sei stark in der Region vertreten und verfüge dort über ein eng geknüpftes Verteilnetz, sagte DHL-Chef Tobias Meyer am Donnerstag in Troisdorf bei Bonn. Damit könne DHL Warenströme flexibel verteilen. Der Konzern habe Teams in der Region, die Erfahrungen aus vergangenen Krisen und Konflikten dort gesammelt hätten. "So tragisch dieser militärische Konflikt ist, er schränkt unsere Zuversicht für 2026 nicht ein", sagte Meyer. DHL hat in der Geschäftsregion Naher Osten und Afrika rund 28.000 Mitarbeiter.
(Bericht von Matthias Inverardi . Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)