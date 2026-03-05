DHL will sich gegen Folgen des Iran-Konflikts stemmen

Troisdorf, ⁠05. Mrz (Reuters) - Der Logistikriese DHL ist optimistisch, die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs um Iran ‌bewältigen zu können. DHL sei stark in der Region ⁠vertreten ⁠und verfüge dort über ein eng geknüpftes Verteilnetz, sagte DHL-Chef Tobias Meyer am Donnerstag in Troisdorf bei ‌Bonn. Damit könne ‌DHL Warenströme flexibel verteilen. Der Konzern habe Teams in ⁠der Region, die Erfahrungen aus ‌vergangenen Krisen ⁠und Konflikten dort gesammelt hätten. "So tragisch dieser militärische Konflikt ist, er schränkt unsere ‌Zuversicht ⁠für 2026 nicht ein", ⁠sagte Meyer. DHL hat in der Geschäftsregion Naher Osten und Afrika rund 28.000 Mitarbeiter.

