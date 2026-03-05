Direktbank DKB bremst Gewinnrückgang der BayernLB

München, 05. Mrz (Reuters) - Die Bayerische ⁠Landesbank hat dank ihrer Direktbank DKB ihren Gewinnrückgang gebremst und damit besser abgeschnitten als erwartet.

Die Berliner Online-Tochter steuerte im vergangenen Jahr mehr als 85 Prozent des Vorsteuergewinns von 1,38 Milliarden Euro bei. "Wenn Sie das anschauen, dann wirkt das immer so, als hätte die DKB ein Anhängsel namens Landesbank. Das kann man so sehen", sagte Konzernchef Stephan Winkelmeier am Donnerstag in München. Mit einer ungewöhnlich hohen Kernkapitalquote von 20,9 Prozent sei ‌der Konzern gut gerüstet für "Wachstum gerade in Berlin, aber auch bei uns in München".

In Aussicht gestellt hatte Winkelmeier für den Konzern 2025 ein Vorsteuerergebnis von bis zu 1,3 Milliarden Euro. Das nun erzielte Ergebnis von 1,38 Milliarden Euro liegt zwar über dieser ⁠Marke, aber 12,9 Prozent ⁠unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um 16,2 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro. "Trotz des gesunkenen Zinsniveaus haben wir insgesamt solide Erträge erzielt", erklärte Winkelmeier.

Die DKB ist mit 5,9 Millionen Kunden Deutschlands zweitgrößte Direktbank nach der ING-Diba. Die einst aus der Staatsbank der DDR hervorgegangene BayernLB-Tochter steigerte ihr Vorsteuerergebnis um 5,3 Prozent auf einen Höchstwert von 1,18 Milliarden Euro. Das lag auch daran, dass die DKB ihre Risikovorsorge für faule Kredite um 25,4 Prozent auf 135 Millionen Euro reduzieren konnte. Gegen den Trend stieg der Zinsüberschuss der ‌DKB unter anderem dank eines starken Neugeschäfts um 0,6 Prozent auf 1,86 Milliarden ‌Euro. Das Provisionsergebnis der Online-Bank sank hingegen wegen eines schwächeren Kartengeschäfts um 6,5 Prozent auf 201 Millionen Euro.

Winkelmeier hat der DKB aufgegeben, ihr Vorsteuerergebnis bis 2030 auf 1,6 Milliarden Euro zu steigern. Mit einem Ausbau des Wertpapiergeschäfts will die DKB ihre Provisionserträge stärken und ihre Abhängigkeit von schwankenden Zinserträgen verringern. ⁠DKB-Chef Sven Deglow hatte im Februar im Reuters-Interview eine weitere Expansion angekündigt.

Dass die BayernLB damit potenziell auch in Konkurrenz zu ihren Miteigentümern tritt, ‌den bayerischen Sparkassen, stört Winkelmeier nicht. "Solange da draußen weit über 60 ⁠Prozent der Kunden noch durch andere Banken betreut werden, gibt es für alle Beteiligten, Sparkassen wie auch uns, genug Potenzial, um in anderen Gauen zuerst zu wildern", sagte Winkelmeier. Wenn "der eine oder andere Sparkassenkunde" zur DKB wechsle, gehe er zumindest nicht dem öffentlich-rechtlichen Branchenteil an Privatbanken verloren. Die BayernLB gehört zu 80 Prozent dem Freistaat und zu 20 Prozent den ‌regionalen Sparkassen.

Eine Trennung von der DKB komme nicht infrage, bekräftigte Winkelmeier: "Die DKB ⁠ist integrativer Bestandteil dieser Gruppe." Der traditionelle Kern der ⁠Landesbank werde sich weiterhin als Spezialfinanzierer betätigen, "mit den Dingen, die für den Wirtschaftsstandort Bayern und Deutschland wichtig sind". Kredite vergibt die BayernLB unter anderem für den Umbau der Energiewirtschaft und in der Mobilitätsbranche.

Im Firmenkundengeschäft erhöhte die BayernLB bereits ihre Rückstellungen für faule Kredite, weshalb das Vorsteuerergebnis dieser Sparte um 41,4 Prozent auf 140 Millionen Euro einbrach. Eine rückläufige Risikovorsorge im Immobiliengeschäft hingegen trieb das Vorsteuerergebnis im Segment Immobilien und Sparkassen um 80,8 Prozent auf 226 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr erwartet die BayernLB im Konzern einen weiteren Gewinnrückgang. Das Vorsteuerergebnis soll in einer Bandbreite von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro liegen. "Angesichts erheblicher geopolitischer Risiken und wirtschaftlicher Herausforderungen ist die Prognose mit einem erhöhten Maß an Unsicherheit behaftet", betonte die Landesbank. Sollte der Krieg gegen den Iran nicht länger als vier ⁠Wochen dauern, könne es für die deutsche Wirtschaft mit einer "leichten Eintrübung" sein Bewenden haben, sagte Winkelmeier.

